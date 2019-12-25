Четвертый самолет МС-21-300 присоединился к программе летных испытаний

Самолет находился в воздухе 1 час 40 минут: полет проходил на высоте 3 000 метров при скорости около 500 км/час. Пилотировали МС-21-300 летчики-испытатели, Герои России Роман Таскаев и Олег Мутовин. Задание выполнено полностью, полет прошел в штатном режиме.

При постройке четвертой машины учтены результаты летных и наземных испытаний первых опытных самолетов МС-21-300.

"МС-21 должен стать флагманским продуктом российского гражданского авиастроения: в ближайшие два десятилетия авиакомпаниям России потребуется от 800 до 1000 самолетов в этом сегменте, в мире - порядка 30 тысяч новых самолетов такого типа. При этом, по своим летно-техническим характеристикам и экономичности МС-21 превосходит все существующие аналоги, что подтверждается результатами испытаний. Отмечу, что воздушное судно создается при участии широкой кооперации предприятий Ростеха. В частности, холдинги Госкорпорации производят более 50% всей авионики авиалайнера, обеспечивают поставки титановых и композитных изделий. Кроме того, Объединенная двигателестроительная компания является поставщиком двигателей ПД-14 для нового самолета, летные испытания с которым запланированы на 2020 год", - подчеркнул председатель Совета директоров ПАО "ОАК" Анатолий Сердюков.

В настоящее время три самолета МС-21 успешно проходят летные сертификационные испытания по российским и европейским нормам. Идет отработка новых систем на различных режимах. Как ожидается, новейший российский самолет получит сертификат в России до конца 2020 года, в Европе - в 2021 году.

В 2021 году с конвейера должны сойти шесть самолетов МС-21-300. В 2022 году планируется поставить 12 машин, в 2023 году - 25 машин, в 2025 году - 75 самолетов. Стоимость портфеля твердых заказов "Иркута" на самолет МС-21-300 (175 заказов) оценивается в $9 млрд (по каталожной стоимости - $17 млрд).