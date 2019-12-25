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25.12.2019 18:21
Рубрика: Общество

Органы придут в движение

Что изменится с созданием единой системы донорства и трансплантации
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8051)
В России появится специальный регистр, где будет записано, хочет человек стать донором органов после смерти или нет. Его создание предполагается законопроектом минздрава о донорстве органов и трансплантации, который сейчас проходит общественное обсуждение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В действующем законодательстве заложена презумпция согласия. Это означает, что изъятие донорских органов возможно после констатации смерти человека, если лечебное учреждение, в котором зафиксирована смерть, не имеет сведений о том, что умерший при жизни выражал несогласие с посмертным донорством, рассказывает "Российской газете" директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, главный трансплантолог минздрава, академик РАН Сергей Готье. Однако сейчас медучреждению просто негде взять эту информацию.

Фото: Сергей Куксин.
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Новый законопроект предусматривает создание регистра, в котором будет зафиксировано - отказался ли человек от посмертного изъятия органов или нет. И доступ к этому регистру будет у всех врачей, ответственных за изъятие органов. Если в регистре будет написано, что человек отказывается от посмертного донорства, значит, он не будет рассмотрен в этом качестве, уточнил Сергей Готье.

Для того чтобы воля человека была зафиксирована в регистре, ему нужно будет обратиться в любое медучреждение, например, в поликинику, к которой он прикреплен. Его желание будет зафиксировано в его медицинских документах и передано в регистр.

Если в этом регистре нет записи о человеке, то его родственники могут сообщить врачам, возражал ли он при жизни, что его органы станут донорскими.

Законопроект содержит и другие нововведения. Например, также будут созданы реестры доноров и реципиентов, которые будут доступны врачам в режиме реального времени.

Сейчас медучреждению негде взять информацию о том, что умерший при жизни выражал несогласие с посмертным донорством

"Все пациенты, которые имеют показания к трансплантации по разным видам заболеваний, будут занесены в единую базу, чтобы рационально распределять органный ресурс. Также закон определяет прядок работы с прижизненными родственными донорами, наблюдение за ними с точки зрения состояния их здоровья", - говорит Сергей Готье. Благодаря такому реестру можно будет принимать решения в экстренной ситуации, когда, например, срочно требуется пересадка сердца и надо понимать, есть ли в данный момент где-то в стране этот орган и как его доставить.

В действующем законодательстве таких баз данных, работающих онлайн, нет.

Фото: Depositphotos.com
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Законопроект вообще сделает систему трансплантации органов более четкой и прозрачной. Работа над этим законопроектом продолжалась более пяти лет. В нем прописаны все нюансы - порядок выявления потенциальных доноров, их правильная оценка с точки зрения возможности получения донорских органов, их правильное ведение после констатации смерти, чтобы сохранить органы. Судьба каждого изъятого органа будет заноситься в специальную таблицу - какому пациенту он был пересажен, в каком учреждении и каков результат.

Сейчас в России работают 62 центра трансплантации в 31 регионе. Удовлетворяется примерно одна десятая часть потребности в трансплантации органов. Законопроект будет способствовать интенсификации этой работы и увеличению числа трансплантаций, считает Сергей Готье. Будет расти и число центров трансплантации.

Самая большая потребность - в пересадке почек. В такой операции ежегодно нуждаются более 10 тысяч россиян. Однако делается она чуть более двум тысячам человек. Трансплантации сердца ждет примерно тысяча россиян в год, а проводится она в среднем 300. С чем нет проблемы - это с трасплантацией печени детям. Такие операции делаются всем нуждающимся за счет пересадки фрагментов печени от родственных или посмертных доноров. А вот с пересадкой печени взрослым проблема есть. Сейчас более 500 таких операций делают только в 20 центрах в стране, а должно быть вдвое больше.

Возможности делать в России пересадку органов от посмертных доноров иностранцам не будет

Сергей Готье заверил - законопроект не предполагает возможности делать в России пересадку органов от посмертных доноров иностранцам. Этот вид медицинского туризма отвергается всеми цивилизованными странами, чтобы предотвратить экспорт органов, потому что каждая страна сама нуждается в них.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Донорство в России

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