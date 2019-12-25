Дамаск с помощью РФ начнет нефтегазоразведку в Средиземноморье

Власти Сирии объявили о начала геологоразведочных работ на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море. Работы будут вестись совместно с компаниями из России, уточнила советник президента Сирии Бусейна Шаабан.

"Я впервые говорю об этом: Сирия начала работы по геологоразведке нефти и газа в Средиземном море совместно с российскими компаниями", - цитирует ТАСС фрагменты интервью Шаабан, данного ливанскому телеканалу al-Mayadeen​​​.

По словам Шаабан, подготовка к началу геологоразведочных работ велась в Сирии уже несколько лет.