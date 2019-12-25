Наш корреспондент в Воронеже получил задание поработать Дедом Морозом

Если честно, в Деды Морозы меня не взяли: нет сертификата и опыта. Зато Михаил Кривов, волшебник с 24-летним стажем, пригласил к себе в помощники. 50-летний Михаил служит актером в воронежском ТЮЗе. В некоторых семьях он одаривает уже второе поколение детей.

- Хорошего Деда Мороза надо искать в театре, - убежден Михаил Кривов. - Агентства присылают студентов, а те по неопытности могут всю сказку разрушить. Наденут, скажем, под шубу джинсы с кроссовками и привет - дети таких вещей не прощают.

Стандартное поздравление рассчитано на полчаса и включает несколько игр, конкурсы и хоровод вокруг елки. А еще нужно отвечать на вопросы, порой самые неожиданные. Например, сколько Деду Морозу лет? В этом году Михаил будет говорить, что 2020. Есть ли у Деда Мороза жена? Да, матушка Зима. На чем спит дедушка? На снежной перине, под снеговым одеялом. Удовлетворив любопытство, Дед Мороз может показать пару фокусов: достать монетку из уха ребенка или пожонглировать пакетами-маечками. Потом он послушает стихи и песни и приведет детей в прихожую - к подаркам.

- Теперь все чаще попадаются громоздкие коробки, которые не влезают в мешок, - рассказывает Михаил. - Приходится держать их под мышкой. Однажды ключи от иномарки вручал 25-летней девушке. Это ей молодой человек устроил: полный мешок подарков и ключи.

Конечно, без форс-мажоров не обходится. Как-то родители вызвали Деда Мороза к двухлетнему малышу. Тот красного персонажа с белой бородой так испугался, что спрятался под кроватку. Попадаются просто неуправляемые дети. В таких случаях волшебник развлекает родителей.

Пригласить Деда Мороза в Воронеже на дом стоит две-три тысячи российских рублей. Со Снегурочкой вдвое дороже: она не только помогает дедушке в квартире, но и возит его - в шубе и валенках особо не порулишь. Деды Морозы подбирают Снегурочек под конкретные заказы или, наоборот, креативная Снегурочка со своей клиентурой приглашает Деда Мороза.

- Самое приятное в работе новогоднего волшебника - слушать детские желания, - говорит Михаил Кривов. - Бывает, конечно, что мобильные телефоны заказывают, но порой просят: "Дедушка Мороз, ты, главное, не растай и приходи в следующем году!"

А как в Минске?

Одна из фишек этого сезона - заказ Деда Мороза, который входит в дом через... окно. Гости в восторге. Особенно когда застолье на 12-м этаже. Занимаются этим сертифицированные промышленные альпинисты, стоит удовольствие с программой от 150 белорусских рублей (4450 российских) с 1 по 24 декабря. С 25-го по 29-е цена вырастет до 165 рублей (4900 российских). А вот 31 декабря заказ обойдется от 210 до 255 рублей (6200-7500 российских).

Классическое 15-минутное поздравление для детворы, когда сказочные герои приходят домой, будет стоить от 35 рублей (1040 российских), если сделать заказ на дату до 29 декабря. В новогоднюю ночь цена уже от 90 рублей (2670 российских). Дополнительные услуги по желанию: например, полчаса игр с сюрпризами, поздравлением, хороводом, музыкальным оформлением и вручением заранее приготовленных родителями подарков в новогодний вечер и ночь обойдется от 100 рублей (почти 3000 российских). Некоторые фирмы предлагают за доплату 70-90 рублей (2000-2670 российских) взять еще одного персонажа.

Можно заказать и нестандартную программу. Для детей 6-14 лет предлагается провести Новый год в формате научных открытий. Вместе с ребенком ведущие проведут научные эксперименты. Стоит это от 200 белорусских рублей (почти 6000 российских) за 30-минутную программу, во время которой с ребенком проведут 15 веселых экспериментов, до 400 рублей (почти 12 000 российских) за 1,5 часа с расширенным набором научных развлечений. 31 декабря стоимость увеличивается на 10%.

Сколько стоит Дед Мороз в Москве?

В Москве вызвать Деда Мороза и Снегурочку можно в среднем за 1063 рубля, подсчитали эксперты Profi.ru. В прошлом году за это просили 1043 рубля, в 2017-м - 1157 рублей. Чем ближе Новый год, тем дороже Дед Мороз. После 26 декабря за 15 минут общения с дедушкой берут уже около 3 тысяч рублей. Поздравление 31 декабря с 9 утра до 12 дня стоит около 4 тысяч рублей. В новогоднюю ночь с 23 часов и до утра 1 января дед и внучка стоят от 6 тысяч рублей. А вот цена на настоящих профи взлетает в это утро до 10 тысяч рублей. С 1 по 10 января Деда Мороза в среднем можно заказать за 3 тысячи российских рублей.