"Динамо" прервало победную серию ЦСКА в КХЛ

Московское "Динамо" обыграло ЦСКА со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ, прервав серию армейцев из шести побед подряд.

Московское "Динамо" и ЦСКА встретились в дерби в регулярном чемпионате КХЛ. К этому матчу армейцы подошли с шестью подряд победами, бело-голубые выиграли лишь три встречи при трех поражениях.

Матч прошел в упорной борьбе. Подопечные Владимира Крикунова старались в первую очередь уделить внимание игре в обороне. В итоге счет был открыт только в середине второго периода. Дмитрий Яшкин смог распечатать ворота ЦСКА. В третьем периоде Михал Чайковски закрепил успех партнеров, а в самом конце встречи Яшкин установил окончательный результат.

Для ЦСКА это поражение стало первым со 2 декабря, когда армейцы уступили СКА со счетом 2:4. Для "Динамо" эта победа оказалась 2000-й в истории.

"Использовали большинство и забили в равных составах, нам вот этого гола "пять на пять" не хватало в предыдущих матчах с ЦСКА, сегодня получилось. Ребята бились до конца, вратарь наш сыграл отлично. От вратаря очень многое зависит, но никого выделять бы не стал. В психологическом плане для ребят это большое дело, посмотрим, как дальше будет", - сказал после матча наставник "Динамо" Владимир Крикунов.