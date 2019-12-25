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25.12.2019 22:38
Рубрика: Спорт

"Динамо" прервало победную серию ЦСКА в КХЛ

Текст: Максим Домчев
Московское "Динамо" обыграло ЦСКА со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ, прервав серию армейцев из шести побед подряд.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московское "Динамо" и ЦСКА встретились в дерби в регулярном чемпионате КХЛ. К этому матчу армейцы подошли с шестью подряд победами, бело-голубые выиграли лишь три встречи при трех поражениях.

Матч прошел в упорной борьбе. Подопечные Владимира Крикунова старались в первую очередь уделить внимание игре в обороне. В итоге счет был открыт только в середине второго периода. Дмитрий Яшкин смог распечатать ворота ЦСКА. В третьем периоде Михал Чайковски закрепил успех партнеров, а в самом конце встречи Яшкин установил окончательный результат.

Фото: РИА Новости
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Для ЦСКА это поражение стало первым со 2 декабря, когда армейцы уступили СКА со счетом 2:4. Для "Динамо" эта победа оказалась 2000-й в истории.

"Использовали большинство и забили в равных составах, нам вот этого гола "пять на пять" не хватало в предыдущих матчах с ЦСКА, сегодня получилось. Ребята бились до конца, вратарь наш сыграл отлично. От вратаря очень многое зависит, но никого выделять бы не стал. В психологическом плане для ребят это большое дело, посмотрим, как дальше будет", - сказал после матча наставник "Динамо" Владимир Крикунов.

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