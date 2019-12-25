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25.12.2019 19:18
Рубрика: Русское оружие

Достанет даже гиперзвук

Для ПВО готовят оружие на новых физических принципах
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8051)
Для армейской ПВО разрабатываются перспективные зенитные ракетные комплексы на новых физических принципах. Об этом сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Александр Леонов.

Оружие, в основу которого положены прежде не используемые оборонкой физические явления и принципы, например, лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое воздействие на противника, создается в нашей стране по меньшей мере последние два года. Но есть и не столь технологичные, но весьма важные для армии оружейно-технические проекты. В частности, ведется работа по тематике "Деривация-ПВО", в рамках которой конструкторы изобретают эффективные средства борьбы с вражескими беспилотниками.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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Так, по словам Леонова, после Нового года продолжится создание перспективного мобильного зенитного артиллерийского комплекса с 57-мм автоматической пушкой высокой баллистики и комплектом боеприпасов. Генерал отметил, что эта боевая машина, которая заменит в войсках зенитную установку "Шилка", сможет вести огонь в движении и на плаву, без проблем уничтожать малоразмерные дроны, стрельба по которым других комплексов ПВО нецелесообразна по целому ряду причин. Если их суммировать, получится хорошо известная истина: глупо палить из пушки по воробьям - дорого и неэффективно.

Но это, так сказать, будущее нашей войсковой противовоздушной обороны . А что сегодня? В интервью "Красной звезде" генерал Леонов пояснил, что в этом году в Российской армии сформировали зенитную ракетную бригаду, вооруженную системой дальнего действия С-300В4. Важная деталь - проведенные военно-технические эксперименты подтвердили ее способность надежно прикрыть армейские группировки и объекты тыла от ударов гиперзвуковым и сложным баллистическим оружием.

В этом году сформировали зенитную ракетную бригаду, вооруженную новой системой ПВО С-300В4

Кроме того, бригаду на Алтае обеспечили комплексами средней дальности "Бук-МЗ". В следующем году после переподготовки в профильном учебном центре минобороны их расчеты выполнят первые боевые стрельбы на полигоне в Астраханской области. Одно из подразделений войсковой ПВО оснастили ЗРК малой дальности "Тор-М2", а в трех общевойсковых дивизиях появились комплексы "Верба". Параллельно велась автоматизация армейских командных пунктов - их снабдили комплексами "Поляна-Д4М1" и усилили новыми РЛС "Купол-МЗ" и "Ниобий-СВ".

Русское оружие Вооружение России Правительство Минобороны Оружие XXI века

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