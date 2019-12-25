Дмитрий Дибров: Я не старый, я просто зрелый

Шестидесятилетний российский шоумен, певец, режиссер и телеведущий Дмитрий Дибров дал интервью, в котором похвастался молодой женой и рассказал, что в Москву попал "мистическим образом".

Как известно, Дибров родился и вырос в Ростове-на-Дону, и, будучи профессорским сыном, немало претерпевал от "детей рецидивистов", которые каждый день подкарауливали его, "идущего с нотами под мышкой", в подворотне. Заставляли попрыгать, отнимали деньги и больно били, обуреваемые классовой ненавистью. Но молодой человек интеллигентно выстоял, чему подпругой была моральная поддержка дворика "профессорского дома", где "находились дети профессуры". "Мы играли там в заговоры, делились, что узнали про The Beatles и Deep Purple, учились играть на гитаре и ухаживали за дочерьми деканов других факультетов", - вспоминает шоумен в беседе с "Вечерней Москвой".

Уточняя, что по соседству с оазисом находился т.н. Шанхай, квартал, "населенный алкоголиками, грабителями и ворами". И утром они, опрятные профессорские чада, "шли в школу и сидели за партами с такими детьми".

В 1981 году Дмитрий, выжив, окончил отделение журналистики филфака Ростовского государственного университета и был "мистически" распределен в Домодедово - на место заведующего отделом писем газеты "Призыв". Причем вовсе не по блату, не как профессорский сынок - ведь его папа к тому времени уже три года как умер, так что "все действительно произошло без его участия".

По словам Диброва, первое время дальнейшей карьеры ему мешал ростовский, южный акцент, "напоминающий восточно-украинский". Поэтому, став ведущим, Дмитрий изо всех сил работал над собой, хотя до конца от донского акцента так и не избавился. Но "видимо, есть что-то, что позволяет зрителю его мне простить", - скромно предположил артист.

Плюс надо быть профессионалом. "Если ты относишься к тому, что делаешь, искренне - рано или поздно за сделанным придут перемены в твоей жизни", - поучает шоумен. Сокрушаясь, что такой простой истины не понимают люди, "которые просят "по знакомству" устроить их в Останкино". "Знакомство" должно происходить естественным образом. Из интереса и профессиональных качеств", - уверен Дибров. Добавив, что схема из анекдота про деревенскую девочку, которая приехала в Останкино и хотела стать актрисой, но "не прошла кастинг", уже неприменима. "Сейчас другие времена. Надо зарабатывать деньги, делать дело, создавать, а не заниматься ерундой", - мудро наставляет собеседник издания.

На вопрос "А может быть, это старость, Дмитрий?", он парирует: "Вы мою жену видели? Ну какая же старость? Я достаточно молод, просто зрелый".

Ранее сообщалось, что Дибров с женой врезались в дерево.