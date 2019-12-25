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25.12.2019 20:28
Рубрика: Спорт

На своем коньке

Знаменитый тренер Елена Чайковская полна сил и энергии
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8051)
Ее знаменитая белая шапка стала легендой. Как и она. Были у нас тренеры, сами экс- и вице-, воспитавшие олимпийских чемпионов. Но есть ли, да и был ли кто-то, обладавший такой мощнейшей харизмой, как Елена Анатольевна Чайковская? Все - при ней. Когда неизменно красивая, стильно, но не вычурно одетая, легким своим шагом Елена Анатольевна Чайковская идет по коридорам ледовых дворцов, то дорогу ей уступают не только из-за делом завоеванного уважения и всероссийской узнаваемости. Она честно их заслужила и немало выстрадала.
Елена Чайковская многими считается любимицей фортуны. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Елена Чайковская многими считается любимицей фортуны. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Елена Чайковская многими считается любимицей фортуны. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Именно выстрадала, хотя урожденная баронесса (без всяких шуток) многими считается везунчиком и любимицей фортуны. Но не теми, кто знает, что в 1941-м, сразу после начала войны, по приказу Сталина ее маму Татьяну, как и почти всех лиц немецкого происхождения, отправили прочь из Москвы. Отец Анатолий Осипов остался играть в театре Моссовета, а мать с полуторагодовалой дочкой выслали куда-то под Чимкент в Казахстане. И они выжили, после войны вернулись. Семью не разбили, они выстояли. А Лену, заболевшую в ссылке туберкулезом, вылечило фигурное катание, которым она занялась на катке Юных пионеров.

Фото: РИА Новости
Писеев: Борьба в женском одиночном катании на ЧР будет серьезнейшей

Не факт, что была рождена фигуристкой. В десять лет девочка из актерской семьи вовсю снималась в кино. И сейчас изредка из полузабытья выплывают ее рольки в одной из немногих советских стереофонических картин "Машина 22-12", где она играет вместе со сверстницей Светланой Немоляевой, или из "Подкидыша".

Тут не было борьбы между желанием продолжить дело родителей или стремлением стать спортсменкой. Все шло естественным путем, и четыре титула чемпионки страны все же перевесили. Выиграло фигурное катание, но, быть может, и большое искусство не проиграло, потому что Елена Чайковская сумела соединить их в то, что и соединять в шестидесятые годы не думали. Закончила не гостеприимный для спортсменов сборной страны инфизкульт, а ГИТИС, получила диплом балетмейстера.

Досконально известно, как готовила Елена Чайковская первых олимпийских чемпионов в танцах на льду Людмилу Пахомову - Александра Горшкова, а потом Наталью Линичук - Геннадия Карпоносова. Но ведь были еще и Владимир Ковалев, и Владимир Котин...

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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А чего стоит история Марии Бутырской, которую записали в ветераны. Елена Анатольевна взяла и поняла "бесперспективную". Заставила, и в этом тоже ее фирменный стиль, поверить в себя. И в 1999-м Бутырская с Чайковской выиграли первую для нашей страны золотую медаль в женском одиночном катании. Чайковская и не думает вешать коньки на гвоздь. Создала собственную школу. А еще она председатель Тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России.

Очень и очень давно знаком с Еленой Анатольевной и ее мужем Анатолием Михайловичем - Толей Чайковским. Но обратиться к ней запросто "Лена" не могу, не имею права. Не дорос я до такой фамильярности, очень уж она мною уважаема и почитаема. Не только как выдающийся тренер. Хороший она человек. Никогда не забуду, как самоотверженно вытягивала меня Елена Анатольевна из неких нежданных неприятностей - осложнений, возникших из-за чрезмерной моей влюбленности в фигурное катание и незнания его сложных, хитро закрученных законов.

На днях в Доме актера посмотрел трогательный документальный фильм "Конек Чайковской". В переполненном зале десятки знакомых - от народного артиста Александра Ширвиндта до дуайена отечественного спорта Виталия Смирнова. Снова спорт и искусство. Всех нас, очень разных, объединило одно - любовь к Чайковской.

Спорт Фигурное катание Блокнот Долгополова

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