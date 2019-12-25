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25.12.2019 12:49
Рубрика: Власть

Единый реестр турагентов начнет действовать в РФ с 2021 года

Текст: Владимир Кузьмин
В 2021 году в России заработает единый федеральный реестр туристических агентов. Это, рассчитывают в правительстве, поможет сделать туристический рынок более прозрачным и контролируемым.

Кабинет министров на последнем в уходящем году заседании рассмотрел поправки в закон об основах туристической деятельности, чтобы навести порядок в работе многочисленных туристических агентов. К их услугам туроператоры прибегают для продажи путевок. "Чтобы этим заниматься, не нужно каких-либо разрешений - достаточно заключить договор с оператором, - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев. - В результате невозможно следить за работой этих турагентов и даже подсчитать их число. По некоторым оценкам, их около 20 или 30 тысяч, и при этом они практически ни за что не отвечают". Порой такие агенты пользуются услугами центров бронирования, которые просто собирают деньги с граждан и закрываются.

Фото: Ирина Штольба
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- Помимо уже существующего реестра туроператоров создадим новый единый федеральный реестр туристических агентов, - заявил глава кабмина. - Он должен заработать через год - 1 января 2021 года. Включение в него станет обязательным для всех турагентов и, естественно, бесплатным.

Данные о своих агентах в реестр будут включать сами туроператоры, делать это в электронном виде через интернет. Записью в реестре оператор и агент подтверждают заключение договора о продвижении и реализации туристического продукта. В случае изменения или расторжения соглашения поправки в реестр должны вноситься в течение трех дней.

"Во-вторых, нужно предусмотреть ответственность за невнесение данных в реестр, предоставление недостоверных данных в реестр", - сказал Медведев. За работу без внесения в новый реестр штраф предусмотрят и для турагента. "Если такая деятельность не прекращается, может быть, это основание, чтобы обратиться в суд за более строгими видами ответственности", - предложил премьер-министр подумать о дополнительных мерах воздействия.

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