Экологи озабочены размахом зимних празднований

Крупнейшая ежегодная экологическая катастрофа - так называют экологи череду новогодних и рождественских праздников. Только в Британии в этот период выбрасывают столько не подлежащей вторичной переработке оберточной бумаги, сколько хватило бы, чтобы девять раз обернуть экватор.

По данным исследования, опубликованного британской компанией Biffa, занимающейся утилизацией отходов, количество мусора под Новый год увеличивается на 30 процентов. В праздничный сезон в Соединенном Королевстве выбрасывают на помойку миллиард открыток, 365 тысяч километров неперерабатываемой упаковочной бумаги, шесть миллионов новогодних елок, два миллиона индеек и 74 миллиона пирогов с начинкой. Одежда, в которой британцы щеголяют на праздничных вечеринках, также вызывает у экспертов серьезную озабоченность. Например, экологи из британской группы Hubbub призывают людей обмениваться набирающими сейчас популярность и в России традиционными праздничными свитерами, украшенными рождественскими символами, например, оленями или снеговиками, а не покупать себе новые. Ведь, по статистике, в шкафах британцев уже хранятся 65 миллионов таких свитеров, которые они надевают только по праздникам.

Отдельное беспокойство экологов вызывает праздничное угощение. Тут самое важное - выбор мяса. Оказывается, индейка оставляет гораздо меньший "углеродный след", чем говядина или ягнятина, а вегетарианские блюда вообще можно считать экологичными. Исследование Манчестерского университета показало, что среднестатистический рождественский ужин из индейки производит углеродный след в 20 кг CO2, а традиционный польский жареный карп - еще меньше.

И, наконец, каникулы, а значит - поездки домой тех, кто работает далеко от родных мест и туристические поездки желающих сменить обстановку, дорого обходятся нашей планете. По данным, представленным Politico, более 250 миллионов европейцев пересекают континент в праздничные дни, в среднем преодолевая 516 километров - расстояние от Парижа до Амстердама, и почти четверть из них путешествует самолетом. Эти поездки серьезно увеличивают выбросы парниковых газов в Европе.