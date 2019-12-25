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25.12.2019 15:55
Рубрика: В мире

Экологи озабочены размахом зимних празднований

Текст: Ариадна Рокоссовская

Крупнейшая ежегодная экологическая катастрофа - так называют экологи череду новогодних и рождественских праздников. Только в Британии в этот период выбрасывают столько не подлежащей вторичной переработке оберточной бумаги, сколько хватило бы, чтобы девять раз обернуть экватор.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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По данным исследования, опубликованного британской компанией Biffa, занимающейся утилизацией отходов, количество мусора под Новый год увеличивается на 30 процентов. В праздничный сезон в Соединенном Королевстве выбрасывают на помойку миллиард открыток, 365 тысяч километров неперерабатываемой упаковочной бумаги, шесть миллионов новогодних елок, два миллиона индеек и 74 миллиона пирогов с начинкой. Одежда, в которой британцы щеголяют на праздничных вечеринках, также вызывает у экспертов серьезную озабоченность. Например, экологи из британской группы Hubbub призывают людей обмениваться набирающими сейчас популярность и в России традиционными праздничными свитерами, украшенными рождественскими символами, например, оленями или снеговиками, а не покупать себе новые. Ведь, по статистике, в шкафах британцев уже хранятся 65 миллионов таких свитеров, которые они надевают только по праздникам.

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Отдельное беспокойство экологов вызывает праздничное угощение. Тут самое важное - выбор мяса. Оказывается, индейка оставляет гораздо меньший "углеродный след", чем говядина или ягнятина, а вегетарианские блюда вообще можно считать экологичными. Исследование Манчестерского университета показало, что среднестатистический рождественский ужин из индейки производит углеродный след в 20 кг CO2, а традиционный польский жареный карп - еще меньше.

И, наконец, каникулы, а значит - поездки домой тех, кто работает далеко от родных мест и туристические поездки желающих сменить обстановку, дорого обходятся нашей планете. По данным, представленным Politico, более 250 миллионов европейцев пересекают континент в праздничные дни, в среднем преодолевая 516 километров - расстояние от Парижа до Амстердама, и почти четверть из них путешествует самолетом. Эти поездки серьезно увеличивают выбросы парниковых газов в Европе.

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