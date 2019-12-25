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25 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8049)

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. N 1731 г. Москва "Об утверждении Правил выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в качестве зрителей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года"

Дата подписания 20 декабря 2019 г.
Опубликован 25 декабря 2019 г.

В соответствии с частью 10 статьи 7 Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в качестве зрителей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.

Председатель Правительства Российской Федерации

Д. Медведев

Правила выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в качестве зрителей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года

1. Настоящие Правила применяются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - иностранные граждане), прибывших в Российскую Федерацию в качестве зрителей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, и персонифицированной карте зрителя, выданной таким иностранным гражданам Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2. Настоящие Правила не применяются в отношении иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, а также на ином законном основании в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и указами Президента Российской Федерации.

3. С учетом календаря матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года настоящие Правила применяются с 30 мая 2020 г. по 13 июля 2020 г. включительно.

4. Для выезда из Российской Федерации иностранные граждане, указанные в пункте 1 настоящих Правил, в течение периода, указанного в пункте 3 настоящих Правил, предъявляют в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации действительный документ, удостоверяющий личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве.

Выезд из Российской Федерации указанных иностранных граждан осуществляется после установления пограничными органами факта въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию с применением персонифицированной карты зрителя.

5. Иностранные граждане, указанные в пункте 1 настоящих Правил, обязаны выехать из Российской Федерации не позднее 13 июля 2020 г. включительно.

6. Пребывание в Российской Федерации иностранных граждан, указанных в пункте 1 настоящих Правил, после 13 июля 2020 г. при отсутствии иных оснований для пребывания в Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации, влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.