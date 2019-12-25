К 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран по приоритетным для страны областям науки, сделать привлекательной работу в России для российских и зарубежных ученых, а также обеспечить опережающий рост внутренних затрат на научные исследования по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны. Для достижения целей необходимо создать не менее 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня на основе интеграции вузов, научных организаций и бизнеса, сеть международных математических центров и центров геномных исследований мирового уровня, а также сеть уникальных установок класса "мегасайенс". Кроме того, надо сформировать такую систему подготовки научных кадров, чтобы они могли вести исследования на мировом уровне.

Финансирование нацпроекта "Наука" до 2024 года составит около 635 млрд рублей. Уже утверждены пять пилотных НОЦ, которые должны обеспечить разработку и внедрение передовых наукоемких технологий. В Нижегородской области ставка сделана на лазерные технологии, ядерные технологии, фотонику, цифровую экономику, IT-кластер.

В первый год работы средства на проекты почти не выделялись - центры сами привлекли инвесторов

Пермский НОЦ намерен работать по семи направлениям: твердые полезные ископаемые, углеводороды, энергетическое машиностроение, химические технологии, новые вещества и материалы, автоматизация и роботизация производств, экология и безопасность территорий. Конек Белгорода - сельское хозяйство. Здесь будут развивать пять направлений: селекционно-генетические исследования, клеточные технологии и генная инженерия; биотехнологии; производство продуктов питания и ветеринарных препаратов, хранение и переработка сельхозпродукции; цифровая трансформация АПК и ресурсосбережение; рациональное природопользование.

Западно-Сибирский НОЦ объединил работу сразу трех регионов: Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Они сконцентрировались на четырех направлениях: Арктике и качестве окружающей среды, цифровой трансформации нефтегазовой индустрии, биологической безопасности, а также индивидуализации в образовании. Кузбасский НОЦ наметил 11 направлений работы, в частности, чистые технологии добычи и переработки угля; цифровизация и роботизация заводов и горных работ, развитие передовой медицины; природоподобные технологии.

В первый год работы средства из федерального бюджета на эти проекты практически не выделялись - центры сами привлекли инвесторов. Но уже в начале следующего года Совет научно-образовательных центров рассмотрит уровень готовности и перспективы проектов каждого из пяти НОЦ и решит, как они будут финансироваться. Опыт "пилотов" учтут при отборе по конкурсу еще 10 НОЦ.

Кроме того, уже отобраны три генетических центра мирового уровня, на их поддержку за шесть лет пойдет более 11 млрд рублей. Ожидается, что будет создано 65 новых лабораторий, где, в частности, должны разработать новые линии сортов пшеницы, ячменя и картофеля с заданными свойствами, генетические технологии создания новых штаммов-продуцентов для промышленной биотехнологии. Будут разрабатываться новые технологии и препараты для персонализированной противоопухолевой терапии, инновационные методы лечения аутоиммунных патологий и т.д.