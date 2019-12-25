Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций "Газпрома"

Пакет акций "Газпрома" в размере 6,6% был продан консорциуму инвесторов. Об этом сообщил журналистам в среду глава Газпромбанка Андрей Акимов.

"Газпром" счастлив, доволен, страна получила деньги. Консорциум купил. Хорошие инвесторы, которые верят в будущее "Газпрома", и российские тоже - там много всех. За хорошую цену", - передает ТАСС слова Акимова.

"И мы покупали тоже немножко", - добавил он.

Напомним, 6,6% акций "Газпрома" были проданы двумя пакетами в июле и ноябре этого года. В июле компания продала 2,93% акций за 139,1 миллиарда рублей. Этот пакет принадлежал двум дочерним предприятиям "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited.

А 21 ноября в газовом холдинге сообщили о продаже еще 3,59% акций. Цена одной акции дочернего предприятия "Газпрома" "Газпром газораспредление", выставленной на продажу на Московской бирже, составила 220,72 рубля. Таким образом, этот пакет выставленных на продажу акций стоил более 187,7 миллиарда рублей.

Газпромбанк выступил организатором сделки с акциями "Газпрома".