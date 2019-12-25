Год 75-летия атомной промышленности встречают рекордными показателями

В заполярном Певеке и на берегах Дуная в Венгрии, в Сырдарьинской области Узбекистана и в белорусском Островце, в провинции Цзянсу на Желтом море и в местечке Аккую на побережье Средиземного моря всяк по-своему и в разное время будут встречать 2020-й год.

Компания ТВЭЛ вела в 2019 году экспериментальную отработку так называемого толерантного топлива - устойчивого даже к запроектным авариям на АЭС с потерей теплоносителя в реакторе. Фото: пресс-служба ТВЭЛ

Но причина, по которой они вдруг соединились в начале этой статьи, связана не с восточным гороскопом. Люди в Узбекистане и Беларуси, Китае и Турции, в Венгрии и самой России соотносят, порой об этом не догадываясь, свои личные ожидания, благосостояние семьи, уровень жизни и рабочие места в своем городе, провинции, республике с планами и уже реализуемыми проектами российских атомщиков, их партнеров и подрядчиков под национальными флагами.

В одном строю с прогрессом

Сегодня российская госкорпорация "Росатом" объединяет более 300 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские компании атомной отрасли России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и единственный в мире атомный ледокольный флот. По итогам 2018 года совокупная выручка предприятий "Росатома" только в открытой части превысила 1 трлн рублей. К концу нынешнего ожидают как минимум 10-процентный рост.

79 тысяч рублей - такой была в 2018-м средняя зарплата в "Росатоме". А за год еще на 7 процентов подросла

И выработка электроэнергии на российских АЭС уже который год подряд регистрируется на рекордном уровне: в 2018-м было 204,3 млрд квтч, в нынешнем перевалит за 208 миллиардов. На конец 2019-го в эксплуатации на десяти российских АЭС 36 энергоблоков, а их установленная мощность - 30,25 ГВт.

Такие результаты стали возможны благодаря вводу в промышленную эксплуатацию в 2018-2019 годах трех новых инновационных энергоблоков - на Ростовской, Ленинградской и Нововоронежской атомных станциях. Энергоблок N 2 Нововоронежской АЭС-2 сдан в промышленную эксплуатацию 31 октября 2019 года. Это на месяц раньше планового срока государственного задания. С его вводом в России стало три действующих энергоблока, построенных по самому современному проекту поколения "три плюс".

В Сосновом Бору рядом с Петербургом строится еще один энергоблок, призванный заместить выбывающие мощности Ленинградской АЭС. А рядом с городом Курчатов, на площадке Курской АЭС-2, сейчас возводят сразу два замещающих энергоблока.

- Мы системно обновляем парк атомных станций, дали понять в отраслевом департаменте коммуникаций - на смену блокам, построенным во времена СССР, приходят инновационные энергоблоки с новейшими системами безопасности.

На вынос - только лучшее

Как справедливо замечает Сергей Кондратьев, эксперт фонда "Институт энергетики и финансов", аналогичные подходы "Росатом" транслирует и на зарубежные рынки.

Сейчас на различной стадии реализации проекты по возведению 36 энергоблоков в 12 странах мира. А суммарно зарубежный портфель "Росатома" на ближайшие десять лет тянет на 135 млрд долларов. Если сложить зарубежные заказы на весь жизненный цикл, включая поставки топлива, сервис и вывод АЭС из эксплуатации, общая сумма составит 208,5 млрд долларов.

А что же в самом портфеле? И сколь широка география заказов? Из экономии места перечислим их в телеграфном стиле.

Подписаны контракты на строительство четырех новых блоков в Китае: два на АЭС "Тяньвань" (блоки 7 и 8) и два на АЭС "Сюйдапу" (блоки 3 и 4). В обоих проектах будут использованы российские инновационные реакторы ВВЭР-1200.

Заключены контракты на поставки ядерного топлива для Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу".

В Турции на АЭС "Аккую" залит первый бетон, получена лицензия для начала работ на втором энергоблоке.

В Бангладеш на АЭС "Руппур" идет одновременное строительство двух блоков.

В Республике Беларусь физпуск первого энергоблока ожидают в феврале 2020 года.

Портфель заказов по новым продуктам "Росатома" (вне контура самой госкорпорации) на ближайшие десять лет составляет уже 1,17 триллиона рублей

В Индии в стадии строительства энергоблоки 3 и 4 на АЭС "Куданкулам", идут подготовительные работы и запущено производство оборудования для энергоблоков 5 и 6. Кроме того, подписан план действий по сооружению в Индии до шести блоков российского дизайна на новой площадке.

В Венгрии, Египте и Финляндии идут согласовательные процедуры, экспертизы, доработка документов для получения лицензий. А на выбранных для строительства площадках уже начались подготовительные работы.

В Узбекистане, на месте планируемого строительства АЭС в Сырдарьинской области, начались инженерные изыскания для подготовки проектной документации. В сентябре 2019-го, о чем мы писали ("Сто надежд на первом курсе". - "РГ", 05.09.2019), на окраине Ташкента, рядом с Институтом ядерной физики Академии наук Узбекистана, открыт филиал российского Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ-МИФИ).

В ходе форума "Россия - Африка", который этой осенью проходил в Сочи, подписаны соглашения о сотрудничестве с Конго, Угандой, Эфиопией ("Портфель для Африки". - "РГ", 25.10.2019).

В 2018 году подписан контракт с Замбией на строительство Центра ядерной науки и технологий, а в 2019-м - соглашение о сооружении аналогичного центра в Руанде.

В том же портфеле - действующие соглашения о сотрудничестве в сфере мирных ядерных технологий с Аргентиной и Сербией. Зафиксированы обоюдный интерес и стремление к развитию взаимовыгодного сотрудничества с Доминиканской Республикой, Кубой, Лаосом, Словацкой Республикой.

Наследники по прямой

Наступающий год 75-летия Победы для российских атомщиков юбилейный вдвойне. Госкорпорации в ее нынешнем виде чуть более 12 лет - соответствующий закон подписан президентом России 1 декабря 2007 года. А сама атомная отрасль в нашей стране ведет отсчет с августа 1945-го, когда при Совете народных комиссаров СССР было создано Первое Главное управление, ставшее, по существу, мобилизационным штабом для миллионной армии ученых, конструкторов, инженеров, технологов, строителей и рабочих самых востребованных на тот момент специальностей. Поэтому страна в следующем году будет параллельно праздновать и 75-летие атомной промышленности.

Все последующие события, связанные с формированием ядерного потенциала нашей страны - от первого испытательного взрыва на Семипалатинском полигоне 29 августа 1949 года до нынешнего стратегического паритета, описаны со множеством подробностей в мемуарах, трудах историков и показаны в документальном кино.

Но сама эта тема не канула в историю вместе с Договором о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, а была и остается чрезвычайно важным направлением в деятельности госкорпорации "Росатом". О чем открыто и твердо сказал президент России Владимир Путин, передавая посмертные награды в семьи специалистов-ядерщиков, пошедших на риск и погибших в августе 2019 года при выполнении специальных операций на испытательном полигоне в Белом море.

Когда работы ведутся на грани неизведанного, от подобных случайностей никто не застрахован. Но если речь о серийных, уже принятых на вооружение образцах, тут везде и во всем абсолютный императив безопасности. Это касается и научно-исследовательских, и производственных коллективов, что образуют ядерный оружейный комплекс нашей страны.

На этой половине "Росатома" ситуация как никогда стабильна, а государственный оборонный заказ предприятиями ЯОК уже который год подряд выполняется на сто процентов. Предварительные итоги 2019 года указывают на то же: поставленные перед российскими атомщиками задачи в этой части будут выполнены в срок и в полном объеме.

Предложи и заработай

Производство электроэнергии, проектирование и строительство новых АЭС и центров ядерной науки и технологий дома и за рубежом, выполнение гособоронзаказа - это традиционные и хорошо известные направления работы атомной госкорпорации. А что помимо? Как решают атомщики общую для всей "оборонки" и госкомпаний задачу диверсификации?

К новым компетенциям "Росатома" и сферам делового интереса его топ-менеджеров уже стабильно относят ядерную медицину, композитные материалы, аддитивные технологии, накопители энергии, лазеры, суперкомпьютеры, АСУ ТП и электротехнику, оборудование для нефтегазового сектора, ветроэнергетику, технологии опреснения, водоподготовки и водоочистки, а с недавних пор еще и цифровые продукты.

На базе топливного дивизиона "Росатома" ведется широкий внутри- и межотраслевой поиск предложений и разработок в области аддитивных технологий и накопителей энергии. А в Новоуральске (это Свердловская область) уже началось серийное производство 3D-принтеров, разработанных специалистами-атомщиками. Первые два комплекта поставлены в Москву для будущего Центра аддитивных технологий ГК "Росатом".

В августе 2019 года на площадке Калининской АЭС введен в коммерческую эксплуатацию первый Центр обработки данных, который стал одним из крупнейших в Европе. Основным арендатором и партнером в этом проекте стал "Ростелеком".

Организациям "Росатома" поручена разработка ключевого оборудования по производству сжиженного природного газа и создание СПГ-стенда для испытаний криогенного оборудования (СПГ-насосы, турбодетандеры, арматура). В 2019 году на площадях санкт-петербургского НИИЭФА введен в эксплуатацию стенд для испытаний мало- и среднетоннажных насосов на жидком азоте. В эти дни на нем уже проводятся опытно-промышленные испытания погружных насосов СПГ, разработанных в "ОКБМ Африкантов".

В области перспективных материалов и технологий начаты поставки продукции для стратегических отраслей России (авиация, космос, ядерная энергетика, судостроение) и на экспорт. Создан Межрегиональный промышленный кластер "Композиты без границ". На этот день в него вошли Республика Татарстан, Саратовская и Московская области. С 2020 года планируется включение Тульской и Ульяновской областей.

В 2019 году "Росатом" как центр компетенций в сфере цифровизации российской экономики организовал разработку дорожных карт по "сквозным технологиям". Предложенные подходы легли в основу конкурсов минпромторга и минкомсвязи.

А в конце прошлого года на рынок был выведен собственный цифровой продукт "Логос Аэро Гидро". Как инструмент для промышленного 3D-моделирования он в значительной степени заменяет натурные испытания, что позволяет сэкономить время и ресурсы. Сейчас, год спустя, к тиражированию готов другой продукт этой линейки - "Логос Тепло".

Важно отметить, что "Росатом" продвигает цифровые продукты не только внутри отрасли, но и на смежные рынки - сотрудничает с "Роскосмосом", "Газпромом", "Роснефтью", "Ростехом", другими крупными компаниями.

По предварительным итогам 2019 года, портфель заказов по новым продуктам "Росатома" (вне контура самой корпорации) на ближайшие 10 лет составляет уже 1,17 трлн рублей.

В один абзац

"Росатом" определил ключевые технологические направления развития: ветряная энергетика, мощности по наработке водорода, работа в Арктике, ядерная медицина, экологические задачи, цифровизация, новые материалы и аддитивные технологии.

С 2018 года госкорпорация "Росатом" является инфраструктурным оператором Северного морского пути. В 2019-м план перевозок по Севморпути выполнен досрочно. По итогам года ожидается выход на расчетные 30 млн тонн.

В 2019-м начаты ходовые испытания атомного ледокола "Арктика", спущен на воду следующий за ним атомоход "Урал". Заключены контракты на постройку еще двух ледоколов этого же проекта 22220.

В нацпроекте "Повышение производительности труда" атомная госкорпорация выступает партнером минэкономразвития, взаимодействует с поставщиками в пяти регионах - Нижегородской, Ростовской, Московской и Белгородской областях, а также в Санкт-Петербурге. Задача - поднять производительность труда на проектах поставщиков "Росатома" на 20 процентов уже в 2019 году.

Росатом стал ответственным за направление "Квантовые вычисления" в рамках реализации семи дорожных карт программы "Цифровая экономика РФ" ("В поход за превосходством". - "РГ", 17.12.2019).

"Росатом" участвует в 7 из 12 нацпроектов, направленных на технологический прорыв и улучшение жизни людей. В рамках нацпроекта "Экология" создается единая государственная система по обращению с промышленными отходами I и II классов опасности. Оператором этой системы особым постановлением правительства определено ФГУП "РосРАО". В его ведение передаются имущественные комплексы в Удмуртии, Кировской, Курганской и Саратовской областях.

Первые цифровые проекты атомной отрасли - пакет программ "Логос", Система полного жизненного цикла, "Цифровая подстанция", "Цифровой добычной комплекс" - прошли конкурсный отбор и получили финансовую господдержку.

В 2019-м выведены на рынок новые цифровые продукты: центр обработки данных "Калининский", электронный магазин технической документации (оба - концерн "Росэнергоатом"), программно-вычислительный комплекс "Волна" (РФЯЦ-ВНИИТФ), "Логос Тепло" (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

По инициативе "Росатома" создан консорциум из 15 профильных вузов. В число первых вошли НИЯУ-МИФИ, Томский политех, Уральский университет, Санкт-Петербургский университет, Московский энергетический институт.

С 2013 по 2018 год в отрасль пришли работать 8,5 тысячи выпускников вузов, до 2024 года планируется принять еще 13 тысяч. У каждого третьего принимаемого на работу выпускника - красный диплом.

Средняя зарплата в атомной отрасли по итогам 2018 года составила 79 тысяч рублей. Ежегодный прирост на протяжении последних трех лет - 7 процентов.

В 2018 году "Росатом" возглавил рейтинг лучших работодателей России, составленный кадровым порталом HeadHunter.

Событие

"Академик Ломоносов": С легким паром!

Фото: пресс-служба "Росэнергоатома"

В августе-сентябре 2019 года из Мурманска в заполярный Певек по трассе Севморпути был успешно переведен плавучий энергоблок "Академик Ломоносов". Проделав 9 тысяч километров в сопровождении ледокола и буксиров, он встал к специально построенному молу-причалу в Чаунской губе на Чукотке. А 19 декабря в 11.00 по московскому времени, уже подключенный к береговым сетям, выдал в энергосистему первые киловатты. Жителей Певека об этом известили новогодние огни, символично засиявшие на главной городской елке ("Зажгли". - "РГ", 19.12.2019).

Глава концерна "Росэнергоатом" Андрей Петров так прокомментировал важное для Певека и символическое для всей атомной отрасли событие: "Сегодня осуществлено первое включение генераторов ПЭБ "Академик Ломоносов" в сеть. Таким образом, сделан важнейший шаг к тому, чтобы Певек стал новой энергетической столицей региона, опорным пунктом освоения западной Чукотки и ключевым звеном на Северном морском пути. Основная задача этого года успешно выполнена, а задача на 2020-й - сдать ПАТЭС в промышленную эксплуатацию".

Заметим, что после этого количество действующих атомных станций России вырастает с 10 до 11. Кроме того, впервые в истории отечественной атомной энергетики сразу две действующих атомные станции - ПАТЭС "Академик Ломоносов" и Билибинская АЭС - будут находиться на территории одного субъекта Федерации.

Инновации

Соло на центрифуге. Поколение 9+

Ковровский механический завод, что во Владимирской области, уже почти три года - с января 2017-го - серийно выпускает эти без преувеличения уникальные машины. А премии правительства России в области науки и техники коллектив разработчиков удостоился только в 2019 году.

В официальных документах результат совместного труда конструкторов, инженеров и технологов именуется так: "Разработка, освоение серийного выпуска и внедрение в промышленное производство по разделению изотопов урана принципиально новой газовой центрифуги поколения 9+".

А неофициально можем добавить: заложенные в эту конструкцию российские ноу-хау, их новизна и полезность защищены 17 патентами. И чтобы запустить ее в серийное производство, на заводе компании ТВЭЛ в Коврове были внедрены уникальные технологические процессы, созданы специализированные станки и приборы.

- Поколение 9+ создано путем глубокой модернизации центрифуг 9-го поколения, - прокомментировал руководитель проекта Андрей Лежнин. - Применение новых современных материалов, оптимизация конструкции, а также технологий изготовления и эксплуатации позволили заметно улучшить технико-экономические характеристики. Они существенно превосходят аналогичные показатели и параметры газовых центрифуг у наших основных конкурентов на Западе. А газовые центрифуги - сердце ядерной индустрии. И наша страна по-прежнему остается лидером как в области их разработки, так и по производству обогащенного урана.

И тот же ветер - в наши паруса

Первые тринадцать ветроустановок совокупной мощностью 32,5 МВт в составе Адыгейской ВЭС подтвердили готовность к выдаче электроэнергии. Известие об этом поступило за день до сдачи номера в печать и стало самой свежей новостью с инновационных полей "Росатома".

Как ранее сообщали корреспонденты "Российской газеты", в двух районах Республики Адыгея - Шовгеновском и Гиагинском - сейчас реализуется пилотный проект российских атомщиков в области низкоуглеродной электрогенерации. Расчетная мощность Адыгейской ВЭС - 150 МВт. Ее строительство дало возможность "Росатому" обрести новые для себя компетенции в ветроэнергетике и создать задел для быстрого продвижения в перспективном сегменте низкоуглеродной генерации.

Всего до 2023 года ветроэнергетическому дивизиону "Росатома" под управлением компании "НоваВинд" предстоит набрать мощность не менее 1000 мегаватт. Одновременно с Адыгеей ветроэнергетические станции появятся в Ставропольском крае и Ростовской области.

Прямая речь

Сергей Кондратьев, Фонд "Институт энергетики и финансов", заведующий сектором экономического департамента:

- За последние годы в "Росатоме" создана серьезная строительная база, реконструирован машиностроительный комплекс. С такими мощностями можно строить не один или два блока в год, а гораздо больше. И помимо замещающих мощностей стоило бы делать упор на развитие критически важных технологий (замыкание топливного цикла и строительство реактора на быстрых нейтронах). Интерес к этим технологиям у наших международных партнеров очень велик...

Безусловно, знаковым событием станет в этом году ввод в строй ПАТЭС "Академик Ломоносов". В мире нет примеров действующих мобильных атомных энергоблоков малой мощности. А пуск такого объекта в Певеке позволит вывести из эксплуатации старую электростанцию в Билибино, с одной стороны. А с другой - создать условия для развития местных производств, в том числе и золотодобычи. И, конечно, может быть серьезным сигналом для потенциальных заказчиков в будущем. На мой взгляд, у ПАТЭС есть достаточно большой рынок в странах Юго-Восточной Азии, Индонезии, на островах в Индийском и Тихом океанах, да и в Китае. Работа ПАТЭС, да еще в суровых условиях Севера, - это важное событие. Оно как минимум дает "Росатому" возможность роста в среднесрочной перспективе.

В этом году мы увидели реальное начало арктической гонки, в которой принимают участие страны, даже не относящиеся территориально к Арктике. Например, Китай, где уже начали строить свой атомный ледокол. А тот факт, что у нас в уходящем году подписан контракт на строительство двух новых атомоходов, делает гораздо более определенной перспективу проводки судов по Северному морскому пути.

Работа на этом направлении позволяет "Росатому" диверсифицировать свою прибыль, что очень важно для госкорпорации. А кроме всего прочего, это еще и формирование рабочих перспектив для огромного региона, в том числе создание фактически нового сектора в экономике по обслуживанию Северного морского пути и арктического транзита.