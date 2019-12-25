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25.12.2019 18:41
Рубрика: Общество

Сердечный импульс

Госдума вернется к идее дефибрилляторов в общественных местах
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8051)
Учителя смогут начать оказывать ученикам первую медицинскую помощь, в общественных местах все же появятся дефибрилляторы - Госдума намерена доработать законопроекты об этом, рассказал глава думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Принятые еще весной в первом чтении поправки в Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предусматривают возможность использования дефибрилляторов неограниченным кругом лиц при возникновении такой необходимости. Авторы инициативы приводят в пример опыт ряда стран, где автоматические общественные дефибрилляторы уже используются. В 38% случаев внезапной остановки сердца случайным прохожим удается спасти человека, если под рукой оказывается такое устройство. Поэтому предлагается размещать их в аэропортах, на вокзалах, других местах массового пребывания людей, в спортивных учреждениях. Однако эксперты считают, что не все так просто. Для того чтобы оказать грамотную помощь, человеку надо все-таки изучить принцип работы устройства.

В национальный календарь войдут прививки от ротовирусной инфекции и вируса папилломы

Другой важный документ, над которым велась длительная работа, - законопроект об охране здоровья детей в образовательных учреждениях. "Проведено последнее согласительное совещание, проговорили с коллегами из министерства просвещения вопросы, касающиеся, главным образом, возможности оказания первой помощи учителями. Это некоторых коллег наших пугало, но напомню, что законопроект появился как раз для того, чтобы защитить учителей, которые хотят помочь ребенку. Речь, подчеркну, именно о первой помощи, а не о специализированной", - отметил Морозов.

Он добавил, что Комитет по охране здоровья прилагает все силы, чтобы расширить российский национальный календарь прививок. В него предлагается включить прививки от ротовирусной инфекции, ветряной оспы и вируса папилломы человека. Последняя очень важна и должна охватывать как можно большее число россиян. Ведь, как известно, вирус папилломы человека провоцирует онкологию. Охват населения вакцинацией нужно расширять, иначе смысл прививок пропадает, считает депутат. Например, в Европе не проводится массовая вакцинация против кори, поэтому периодически возникает эпидемия этого заболевания.

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