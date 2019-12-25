Японская компания стала использовать роботов для складирования и упаковки

Модный бренд одежды в Японии приступил к процессу полной автоматизации на своих фабриках, заменив людей на роботов, которые могут забирать продукцию с ленты и сортировать ее в коробки. Еще в конце прошлого года компания заменила 90 процентов сотрудников роботами на своем главном складе в Токио, отмечает The Financial Times.

Компания производит 1,3 миллиарда изделий в год и продает их в 3500 магазинах в 26 разных странах мира. Вместе с тем, процесс автоматизации складирования затруднен из-за разнообразия предметов, а компания испытывает трудности с набором персонала для работы в сложных логистических условиях, связанных с необходимостью быстрой упаковки продукции. В этой связи в руководстве компании приняли решение возложить все ручные операции на роботов и автоматизировать их с помощью программных систем для повышения производительности труда. На складах уже размещены десятки роботов - упаковочных машин для текстиля, разработанных совместно с японским производителем. Их специально используют для упаковки продукции из ткани, которая требует немного более мягкого прикосновения для предотвращения повреждений.

Робот IPP обнаруживает предметы с помощью технологии 3D и аккуратно помещает их в транспортировочные коробки без повреждений. Машины могут перемещаться по складу несколько километров без необходимости многократного перепрограммирования и способны предотвратить неправильную доставку благодаря автоматической проверке с использованием 3D-камер. Они сканируют и автоматически заносят в базу данных компании содержимое каждой упаковки, отправляемой со склада. Робот также может собирать бумажные бланки, помещать их в каждую упаковку и в случае необходимости способен точно выровнять каждый предмет в ней.

Впрочем, отмечают эксперты, робот нуждается в доработке, чтобы иметь возможность обрабатывать все изделия, такие как ремни, которые разматываются, когда машина упаковывает их в коробки.