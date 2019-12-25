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25.12.2019 14:12
Рубрика: В мире

Испания намерена объявить тендер на покупку тысячи бронемашин

Текст: Юрий Когалов

Министерство обороны Испании готовится объявить тендер на поставку в армию пиренейского королевства около одной тысячи бронемашин. Необходимость этого шага возникла после того, как американская компания Santa Bárbara не справилась с выполнением контракта, и Мадрид был вынужден разорвать его.

Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo
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Примечательно, что идея замены устаревших BMR, стоящих на вооружении с 1980-х годов, вынашивалась более 10 лет - после того, как шестеро испанских солдат погибли в 2007 году в Ливане при подрыве мины, на которую наехала такая бронемашина. Те модели не имеют защиты от взрывных устройств, и власти Испании приняли решение обновить автопарк. Единственным вариантом, который устроил испанских военных, оказалась VCR 8x8 Dragón, которую производит Santa Bárbara, принадлежащая General Dynamics (по мнению экспертов, новинка не является лучшим вариантом защиты солдат, но альтернатив не нашлось). Именно ей, точнее специально созданному совместному предприятию (объединению General Dynamics-Santa Barbara Sistemas, Indra и SAPA), и был отдан контракт на 348 машин стоимостью более 2 миллиардов евро. Первые пять прототипов должны были быть поставлены еще в прошлом году. Но из-за задержек с испытаниями сроки реализации контракта были отложены. Однако к июлю 2019 года подвижек не произошло, и минобороны Испании потребовало выплаты штрафа в размере 10 тысяч евро за каждый день задержки. Но и это не помогло ускорить процесс, в итоге контракт был разорван.

Как передает El Pais, в новом тендере, который будет объявлен в ближайшее время, смогут принять участие как испанские, так и иностранные компании. Победитель должен будет представить прототипы к концу 2021 года.

В мире Европа Испания

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