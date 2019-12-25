Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США

Народно-освободительная армия Китая испытала баллистическую ракету, которая способна поразить любую цель в США. Об этом сообщает газета The Washington Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Как пишет издание, новейшая ракета JL-3 была запущена в рамках испытаний 22 декабря в заливе Бохай на северо-западне Желтого моря c атомной субмарины класса Jin. Запуск ракеты зафиксировали разведывательные спутники США. Они отследили ее полет. Больших подробностей о запуске и испытаниях пока нет.

Однако, как сообщил представитель пресс-службы Пентагона Дэвид Истберн, у него нет данных о том, что КНР испытала ракету, способной поразить любую цель в США.

При этом The Washington Times отмечает, что испытание JL-3 произошло на фоне сообщений о том, что американская разведка находится в ожидании пуска ракеты большой дальности в КНДР.