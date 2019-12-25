Конфеты с никотином уберут из продажи

Новости

В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий 18:02
Путин: Людям важен результат, а не принятые законы 18:01
Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке 18:00
Врач рассказал, чем нельзя закусывать алкоголь 17:52
Вышла короткометражка про Оби-Вана Кеноби 17:46
Завершена работа над учебником по истории белорусской государственности 17:37
Сериал "Знахарь" получит продолжение 17:29
Суд отправил бывшего замминистра Солдатова по домашний арест 17:26
Изувеченная ингушская девочка будет находиться под контролем медиков 17:20
Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы 17:11
Чем удивил АвтоВАЗ в 2019 году 17:03
Росздравнадзор проверит больницу в Подмосковье, где умерла 13-летняя девочка 16:46
Шойгу выразил соболезнования близким Махмута Гареева 16:45
Путин поручил профинансировать информационное сопровождение нацпроектов 16:43
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России 16:27
Следователи проверят аварийную посадку вертолета в НАО 16:13
Найдена усыпальница правителя цивилизации моче 16:09
Юрий Башмет рассказал, как распознать музыкальный талант в ребенке 16:07
"ВКонтакте" стала самой популярной соцсетью у российских школьников 16:06
Видео: потоки воды смыли с дороги пешеходный переход с "зеброй" 16:00
Дмитрий Дибров: Я не старый, я просто зрелый 15:56
Путин проведет Госсовет и посмотрит балет 26 декабря 15:55
Экологи озабочены размахом зимних празднований 15:55
В Подмосковье транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно 15:54
Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье решат за 3-5 лет 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 17:37
Рубрика: Власть

Леденцы горчат

Конфеты с никотином уберут из продажи
Текст: Ольга Игнатова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору при участии Генпрокуратуры и СК организовать внеплановые выездные проверки для предотвращения реализации в торговых точках пищевой продукции, содержащей никотин. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Также ведомствам предстоит организовать мониторинг сайтов, которые могут реализовывать такую продукцию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В дальнейшем, как рассказал "Российской газете" глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, будут внесены изменения в законодательство, приравнивающее никотинсодержащую продукцию к табачной. Ведь пока все ограничения у нас распространяются только на табачные изделия. А те, что содержат никотин, ни под какие ограничения не попадают.

Фото: iStock
Минздрав: Бестабачные смеси оказывают психотропное и токсическое влияние

В Роспотребнадзоре напоминают, что оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом) запрещена. Однако недобросовестные предприниматели начали продажу новой никотинсодержащей продукции - аналога запрещенного снюса (в ней табак заменен на никотин).

"Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора надлежит принять максимально жесткие меры, предусмотренные законодательством РФ", - подчеркивается в сообщении ведомства.

При выявлении таких случаев территориальным органам Роспотребнадзора следует незамедлительно передать материалы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Первыми забили тревогу по поводу появления в продаже "конфет" с никотином сенаторы. Они обратились в правительство, попросив ввести запрет на оптовую и розничную продажу так называемых никпэков - леденцов и мармелада с содержанием никотина. Эти "лакомства" выпускаются в яркой упаковке и привлекают внимание детей и подростков, что вызывает особое беспокойство парламентариев. Его разделяют и медики - они фиксируют рост обращений в связи с отравлением никотином.

Инициатором обращения стал сенатор Валерий Рязанский. "Помните монпансье, красивые коробочки такие в детстве были с леденцами? Вот сейчас такие красивые коробочки продаются в табачных лавках. А в них жевательные и сосательные "конфеты", в которых содержится, по оценке Роспотребнадзора, до 40 мг никотина. А это две пачки сигарет. И продажа такой продукции сейчас не регламентируется, то есть подобные "конфеты" продают детям и подросткам. Необходимо срочно это запретить", - отметил он в беседе с корреспондентом "Российской газеты".

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Правительство Роспотребнадзор Правительство МВД

Главное сегодня

Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке
В Госдуме рассказали о размере и целях "новогоднего капитала" пенсионера
Выросло число пострадавших при аварии с вертолетом в Красноярском крае
Захарова: Тезис о недопустимости переписывания истории не приняли в Польше
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту