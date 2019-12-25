Конфеты с никотином уберут из продажи

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору при участии Генпрокуратуры и СК организовать внеплановые выездные проверки для предотвращения реализации в торговых точках пищевой продукции, содержащей никотин. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Также ведомствам предстоит организовать мониторинг сайтов, которые могут реализовывать такую продукцию.

В дальнейшем, как рассказал "Российской газете" глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, будут внесены изменения в законодательство, приравнивающее никотинсодержащую продукцию к табачной. Ведь пока все ограничения у нас распространяются только на табачные изделия. А те, что содержат никотин, ни под какие ограничения не попадают.

В Роспотребнадзоре напоминают, что оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом) запрещена. Однако недобросовестные предприниматели начали продажу новой никотинсодержащей продукции - аналога запрещенного снюса (в ней табак заменен на никотин).

"Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора надлежит принять максимально жесткие меры, предусмотренные законодательством РФ", - подчеркивается в сообщении ведомства.

При выявлении таких случаев территориальным органам Роспотребнадзора следует незамедлительно передать материалы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Первыми забили тревогу по поводу появления в продаже "конфет" с никотином сенаторы. Они обратились в правительство, попросив ввести запрет на оптовую и розничную продажу так называемых никпэков - леденцов и мармелада с содержанием никотина. Эти "лакомства" выпускаются в яркой упаковке и привлекают внимание детей и подростков, что вызывает особое беспокойство парламентариев. Его разделяют и медики - они фиксируют рост обращений в связи с отравлением никотином.

Инициатором обращения стал сенатор Валерий Рязанский. "Помните монпансье, красивые коробочки такие в детстве были с леденцами? Вот сейчас такие красивые коробочки продаются в табачных лавках. А в них жевательные и сосательные "конфеты", в которых содержится, по оценке Роспотребнадзора, до 40 мг никотина. А это две пачки сигарет. И продажа такой продукции сейчас не регламентируется, то есть подобные "конфеты" продают детям и подросткам. Необходимо срочно это запретить", - отметил он в беседе с корреспондентом "Российской газеты".