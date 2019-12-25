Кононов высказался об отношении к нему болельщиков "Спартака"

Новости

Путин вышел на лед катка на Красной площади 22:32
В России резко выросли продажи Lamborghini Urus 20:15
Захарова: США не выдают визы россиянам при попустительстве генсека ООН 19:55
Сбербанк передал "золотую акцию" "Яндексу" 19:51
Погибшего в Саратове полицейского представят к Ордену Мужества 19:35
Игорную зону в Крыму создадут за три миллиарда рублей 19:35
Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций "Газпрома" 19:33
Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США 19:25
В Петербурге банду "черных вдов" будут судить за убийства ради квартир 19:24
В Дзержинске очевидцы засняли яркую небесную вспышку 19:15
Более 20 человек отравились угарным газом во французской церкви 18:56
Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко 18:55
"Спартак" разгромил "Сибирь" и продлил победную серию 18:40
BMW отзовет в России кроссоверы из-за "детской" проблемы 18:38
Силуанов рассказал, как поддержат самозанятых в 2020 году 18:28
Путин потребовал повысить эффективность работы по нацпроектам 18:11
В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий 18:02
Путин: Людям важен результат, а не принятые законы 18:01
Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке 18:00
Врач рассказал, чем нельзя закусывать алкоголь 17:52
Вышла короткометражка про Оби-Вана Кеноби 17:46
Завершена работа над учебником по истории белорусской государственности 17:37
Сериал "Знахарь" получит продолжение 17:29
Суд отправил бывшего замминистра Солдатова по домашний арест 17:26
Изувеченная ингушская девочка будет находиться под контролем медиков 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 21:05
Рубрика: Спорт

Кононов высказался об отношении к нему болельщиков "Спартака"

Текст: Максим Домчев
Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о том, как и почему менялось отношение к нему со стороны болельщиков "Спартака".
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Экс-наставник "красно-белых" признался, что до "Спартака" у него не было проблем с болельщиками остальных клубов. Он верил, что хорошие результаты изменят мнение столичных фанатов о нем.

"Уже в новом сезоне я участвовал в двух встречах с фанатами. Одна была перед "Сочи", другая - после "Тамбова". Они прошли в меру позитивно, без агрессии. Я просил поддержать не себя, а нашу молодую, новую команду. Мне казалось, что меня слышат. А потом началось. Причем не только на "Оренбурге"... У меня было ощущение, что какие-то вещи происходят не просто так. Оно и осталось", - сказал Кононов в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Экс-наставник "Спартака" рассказал, что никаких проблем с болельщиками на улице у него не возникало, напротив, они старались поддержать его во время смены поколений в команде.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
"Спартак" признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов

"Все мои намерения отталкивались от того, чтобы помочь клубу двигаться дальше. Чтобы поставить игру, а через нее добиться результата. И чтобы эта смена поколений на результат не влияла. Это, к сожалению, мне не удалось", - признал Кононов.

Он привел в пример поклонников английского "Ливерпуля", которые всегда поддерживают свою команду, несмотря на результаты.

Напомним, Олег Кононов возглавлял "Спартак" чуть менее года.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

Сбербанк передал "золотую акцию" "Яндексу"
Путин уволил пять генералов
Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке
Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу