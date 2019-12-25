Кононов высказался об отношении к нему болельщиков "Спартака"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о том, как и почему менялось отношение к нему со стороны болельщиков "Спартака".

Экс-наставник "красно-белых" признался, что до "Спартака" у него не было проблем с болельщиками остальных клубов. Он верил, что хорошие результаты изменят мнение столичных фанатов о нем.

"Уже в новом сезоне я участвовал в двух встречах с фанатами. Одна была перед "Сочи", другая - после "Тамбова". Они прошли в меру позитивно, без агрессии. Я просил поддержать не себя, а нашу молодую, новую команду. Мне казалось, что меня слышат. А потом началось. Причем не только на "Оренбурге"... У меня было ощущение, что какие-то вещи происходят не просто так. Оно и осталось", - сказал Кононов в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Экс-наставник "Спартака" рассказал, что никаких проблем с болельщиками на улице у него не возникало, напротив, они старались поддержать его во время смены поколений в команде.

"Все мои намерения отталкивались от того, чтобы помочь клубу двигаться дальше. Чтобы поставить игру, а через нее добиться результата. И чтобы эта смена поколений на результат не влияла. Это, к сожалению, мне не удалось", - признал Кононов.

Он привел в пример поклонников английского "Ливерпуля", которые всегда поддерживают свою команду, несмотря на результаты.

Напомним, Олег Кононов возглавлял "Спартак" чуть менее года.