Козак: Россия заинтересована в сохранении экспорта газа через Украину

"Мы заинтересованы сохранить и этот маршрут. Мы так и договорились, что если эта новая схема будет работать исправно, в следующий регуляторный период рассмотрим вопрос продолжения такого сотрудничества", - сказал Козак.

Кроме того, он подчеркнул, что диверсификация маршрутов поставок газа конечному потребителю, это, прежде всего вопрос надежности и безопасности поставок.

"Мы заинтересованы, как и все европейские потребители, в том, чтобы у нас маршруты доставки газа были диверсифицированы. Чем больше маршрутов, тем надежнее поставки. Особенно на случай аварийных ситуаций, все может быть", - сказал Козак.

20 декабря в Минске Россия и Украина подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований. Договор будет заключен сроком на пять лет. Его подписание ожидается 27 декабря этого года. Объемы транзита российского газа через Украину составят в 2020 году - 65 млрд кубометров, в 2021-2024 годах по 40 млрд кубометров в год.