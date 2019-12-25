Медведев: Реализация национальных проектов вошла в нормальный график

Реализация национальных проектов вошла в нормальный график, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

2019 год стал началом довольно сложного процесса преобразований экономики и социальной сферы, началом работы по национальным приоритетам, заявил глава кабинета министров на традиционной для конца года встрече президента с правительством. Каждый из министров и вице-премьеров, уверен премьер, старались внести свой вклад в реализацию этих задач.

- Эта работа сложная, но ей дан неплохой старт. Реализация национальных проектов вошла в нормальный график, - заявил Медведев.

Большая работа предстоит в следующем году. "И по снижению бедности, по развитию социальной сферы, по поддержке семей с детьми, и в области развития экономики в широком смысле этого слова. Всем этим правительство должно будет заниматься", - сказал премьер-министр.

Он поблагодарил президента за оценку работы правительства и от имени всех коллег пожелал хорошего нового года. "И немножко отдохнуть, если это получится", - добавил глава кабинета министров.