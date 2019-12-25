Минздрав: Бестабачные смеси оказывают психотропное и токсическое влияние

В Минздраве настаивают на необходимости ужесточить правила присутствия на рынке некурительных смесей.

"Некурительное потребление никотина и табака - процесс не новый. В 2013 году антитабачным законодательством была запрещена продажа насвая, в 2015 - снюса, - сказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. - Однако распространение получили бестабачные смеси, содержание никотина в которых нередко запредельное, что вызывает не только психотропный, но и токсический эффект".

На заседании Совета Федерации два дня назад спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила запретить продажу никотиносодержащих смесей, то есть фактически распространить на эту продукцию уже действующую норму запрета по некурительному табаку - насваю и снюсу.

"Вчера поручение по серьезным мерам в области контроля за этой продукцией было дано председателем правительства Дмитрием Медведевым", - заявил Салагай.

Предстоит пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые проверки торговых точек.

В Минздраве всегда придерживались жесткой позиции в отношении всех средств потребления никотина.

"Напомню, что некурительный табак и другие никотинсодержащие смеси являются угрозой, прежде всего, для несовершеннолетних: по данным исследований, проведенных совместно с ВОЗ, некурительный табак почти в семь раз более распространен среди школьников (2,7%, GYTS, 2015), чем среди взрослых (0,4%, GATS, 2016). Сегодня, по оценкам экспертов, эти цифры, к сожалению, выше", - отметил замминистра.