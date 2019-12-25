МТС создала свою умную колонку

В первой половине 2020 года МТС собирается запустить в коммерческую эксплуатацию умную колонку с поддержкой виртуального голосового ассистента и системой "умного дома", пишет РБК со ссылкой на внутренние документы компании.

Сейчас новинка тестируется внутри МТС и "приобретает новые навыки", подтвердили изданию представители компании. Коммерческий запуск устройства состоится, когда МТС будет полностью удовлетворена результатами тестирования.

Работающий на основе искусственного интеллекта виртуальный ассистент получил название "Марвин". Он сможет включать музыку, читать вслух аудиокниги, рассказывать новости, управлять системами "умного дома".

Аналогичной функциональностью обладает большинство умных колонок, представленных на российском и других рынках. Так, компания "Яндекс" развивает свою "Станцию" с голосовым помощником Алисой, а Mail.ru Group готовит к анонсу похожее устройство с виртуальным ассистентом по имени Маруся. В колонке HomePod от Apple "живет" помощница Сири, а в Amazon Echo - ассистент Алекса.