На сербском участке "Турецкого потока" завершили укладку труб

Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток", заявил в эфире национального телевидения RTC генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович.

По его словам, консорциум с участием "Сербиягаз", а также российских, белорусских, немецких, итальянских и других иностранных партнеров построили трассу длиной 403 километра. При этом прошли под Дунаем, Тисой, Моравой, под всеми каналами и железными дорогами. В конечном итоге все трубы были соединены. В ближайшее время ожидается завершение работ на измерительных станциях.

Баятович также рассказал, что совместно с российскими коллегами газопровод строили в три раза быстрее, чем в среднем среди ведущих европейских компаний. Ранее строители сербского участка газопровода "Турецкий поток" прошли отрезок от границы с Болгарией до границы с Венгрией в кратчайшие сроки.