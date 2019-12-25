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25.12.2019 18:23
Рубрика: Общество

Одиноким предоставляется...

Новогодние праздники показали растущую проблему одиночества в странах ЕС
Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8051)
Новогодние праздники - повод далеко не только для веселья, которое изливается на граждан с голубых экранов, наряженных витрин и площадей, но и для того, чтобы взглянуть в глаза правде: все больше европейцев страдают от одиночества. Социологи уже научились измерять его в цифрах и представлять в диаграммах, только вот явление это, признанное "новой общественной болезнью", не только не идет на спад, но и местами принимает масштабы эпидемии.
Накануне праздников одинокие пожилые европейцы еще острее ощущают свою "оставленность". Фото: bortnikau / istock Накануне праздников одинокие пожилые европейцы еще острее ощущают свою "оставленность". Фото: bortnikau / istock
Накануне праздников одинокие пожилые европейцы еще острее ощущают свою "оставленность". Фото: bortnikau / istock

Как передает Euronews со ссылкой на данные агентства Eurostat, глубоко одинокими признают себя не менее 7 процентов жителей Старого Света - прежде всего пожилого возраста. В переводе с сухого языка статистики это десятки миллионов жизней. Может показаться странным, но в Италии, а также в Люксембурге оказалось больше всего людей, "которым не к кому обратиться за помощью" (примерно по 13 процентов), ну а Франция возглавила антирейтинг стран ЕС по количеству граждан, "которым не с кем поговорить о жизни". А значит, и встретить традиционные семейные праздники.

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Дошло до того, что в Берлине заработали специальные "горячие линии" для пенсионеров, которые нуждаются в живом общении. По данным некоммерческой организации Silbernetz, только к ее специалистам под занавес прошлого года обратились не менее 600 человек, в основном женщины старше шестидесяти. Пик звонков ожидаемо пришелся на 24-е, 26-е и 31 декабря. В целом же, по данным Silbernetz, около восьми миллионов немок и немцев в возрасте от 60 до 99 лет хотя бы иногда чувствуют себя "оставленными".

В стенах берлинского парламента в декабре собрался первый "конгресс по вопросам одиночества" с участием политиков, врачей и соцработников, решивших, наконец-то, поговорить о проблеме открыто. "До сих пор на эту тему было наложено табу, поднимать ее считалось чем-то постыдным", - отмечает портал bz-berlin.de. Как следует из ответа правительства ФРГ на парламентский запрос от фракции "свободных демократов", с 2011 по 2017 год число одиноких граждан зрелого и пожилого возраста выросло ни много ни мало на 15 процентов. Спикер немецких социал-демократов по вопросам здравоохранения Карл Лаутербах потребовал от правительства выделить специального уполномоченного, который занялся бы этим острым социальным недугом - по примеру Британии.

До сих пор публично говорить о проблеме одиночества как новой социальной болезни считалось в Германии чем-то постыдным

Как писала "РГ", там еще при Терезе Мэй появилась должность "министра по проблеме одиночества", которая, по оценкам социологов, затрагивает не менее девяти миллионов подданных Соединенного Королевства. "Пакт против одиночества" в прошлом году приняла Голландия - новую стратегию озвучил не кто-нибудь, но король Виллем-Александер в своей тронной речи. "Мы не должны больше игнорировать тот факт, что больше половины наших соотечественников старше 75 чувствуют себя брошенными", - заявил монарх.

Впрочем, эксперты признают, что победить одиночество указами "сверху" и бюрократическими мерами вряд ли удастся. Правда, некоторые общественные инициативы, призванные если не искоренить проблему, то хотя бы заретушировать ее, потихоньку приживаются. В той же Голландии в супермаркетах появились специальные "кассы для болтовни", где сотрудников обязывают поддерживать со стариками, оплачивающими покупки, светские беседы. А почтальоны британской королевской почты, развозя письма и газеты адресатам, отныне должны навещать по дороге пожилых людей из списков социальных служб.

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