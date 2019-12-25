Новогодние праздники показали растущую проблему одиночества в странах ЕС

Как передает Euronews со ссылкой на данные агентства Eurostat, глубоко одинокими признают себя не менее 7 процентов жителей Старого Света - прежде всего пожилого возраста. В переводе с сухого языка статистики это десятки миллионов жизней. Может показаться странным, но в Италии, а также в Люксембурге оказалось больше всего людей, "которым не к кому обратиться за помощью" (примерно по 13 процентов), ну а Франция возглавила антирейтинг стран ЕС по количеству граждан, "которым не с кем поговорить о жизни". А значит, и встретить традиционные семейные праздники.
Дошло до того, что в Берлине заработали специальные "горячие линии" для пенсионеров, которые нуждаются в живом общении. По данным некоммерческой организации Silbernetz, только к ее специалистам под занавес прошлого года обратились не менее 600 человек, в основном женщины старше шестидесяти. Пик звонков ожидаемо пришелся на 24-е, 26-е и 31 декабря. В целом же, по данным Silbernetz, около восьми миллионов немок и немцев в возрасте от 60 до 99 лет хотя бы иногда чувствуют себя "оставленными".
В стенах берлинского парламента в декабре собрался первый "конгресс по вопросам одиночества" с участием политиков, врачей и соцработников, решивших, наконец-то, поговорить о проблеме открыто. "До сих пор на эту тему было наложено табу, поднимать ее считалось чем-то постыдным", - отмечает портал bz-berlin.de. Как следует из ответа правительства ФРГ на парламентский запрос от фракции "свободных демократов", с 2011 по 2017 год число одиноких граждан зрелого и пожилого возраста выросло ни много ни мало на 15 процентов. Спикер немецких социал-демократов по вопросам здравоохранения Карл Лаутербах потребовал от правительства выделить специального уполномоченного, который занялся бы этим острым социальным недугом - по примеру Британии.
Как писала "РГ", там еще при Терезе Мэй появилась должность "министра по проблеме одиночества", которая, по оценкам социологов, затрагивает не менее девяти миллионов подданных Соединенного Королевства. "Пакт против одиночества" в прошлом году приняла Голландия - новую стратегию озвучил не кто-нибудь, но король Виллем-Александер в своей тронной речи. "Мы не должны больше игнорировать тот факт, что больше половины наших соотечественников старше 75 чувствуют себя брошенными", - заявил монарх.
Впрочем, эксперты признают, что победить одиночество указами "сверху" и бюрократическими мерами вряд ли удастся. Правда, некоторые общественные инициативы, призванные если не искоренить проблему, то хотя бы заретушировать ее, потихоньку приживаются. В той же Голландии в супермаркетах появились специальные "кассы для болтовни", где сотрудников обязывают поддерживать со стариками, оплачивающими покупки, светские беседы. А почтальоны британской королевской почты, развозя письма и газеты адресатам, отныне должны навещать по дороге пожилых людей из списков социальных служб.