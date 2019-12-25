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25.12.2019 12:43
Рубрика: В мире

Новогодний карп стал причиной ДТП в Чехии

Текст: Марина Алешина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В чешском городе Ческа-Липа на севере страны произошло ДТП, которое, несмотря на всю серьезность, может претендовать на звание самой курьезной аварии года. Ее виновником стал... живой карп, предназначавшийся к праздничному столу. Об этой истории пишут немецкие СМИ со ссылкой на новостное агентство CTK.

Фото: iStock
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Дело было так: большая рыба ехала в аквариуме на пассажирском сиденье машины, за рулем которой находилась 62-летняя женщина. Она планировала приготовить карпа на ужин, однако тот не смирился с участью стать блюдом, пусть даже праздничным, и "вышел из-под контроля". Выпрыгнув из резервуара с водой, он перемахнул через спинку водительского кресла и, сделав неожиданное сальто, "со всего размаху приземлился на колени пенсионерке". От испуга та потеряла контроль над управлением и врезалась в бетонный столб.

Пострадавшую пришлось эвакуировать в госпиталь на вертолете. К счастью, эта история закончилась все же благополучно: жизни дамы уже точно ничего не угрожает. А вот судьбу карпа-бунтаря журналисты пока выясняют.

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