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25.12.2019 17:13
Рубрика: Общество

Новый перечень специальностей для присуждения ученых степеней появится в 2020 году

Текст: Мария Агранович
Список специальностей, по которым в России присуждают ученые степени, объявят на заседании Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в июне 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Сейчас РАН, Минобрнауки и эксперты ведут разработку новой номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени. Их делят на три уровня: от общих (естественные, технические, медицинские науки и пр.) к более узким направлениям. Например, первый уровень - естественные науки, второй - математика, физика, третий - математическая физика, геометрия, радиофизика и т.д.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Критерии присуждения вузами ученых степеней изменились

В рекомендациях ВАК был представлен проект I и II уровней.

"Первый уровень включает естественные, технические, медицинские, сельскохозяйственные, социальные и гуманитарные, а также военные, военно-технические и специальные науки, которые, в свою очередь, делятся на специальности II уровня. Рабочей группе было предложено продолжить работу по созданию III уровня номенклатуры и представить проект полного варианта номенклатуры на заседание ВАК в июне 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки.

По мнению экспертов, новый перечень должен мотивировать будущих ученых на исследования, которые будут завершаться кандидатскими и докторскими диссертациями, стимулировать исследователей со всего мира приезжать в Россию. "Это должен быть документ, который формирует систему координат на ближайшие 15-20 лет. Названия специальностей должны привлекать исследователей, показывать, какие приоритеты развития Россия, как лидирующая научно-технологическая держава, считает для себя главными", - цитирует пресс-служба Минобрнауки заместителя министра науки и высшего образования Григория Трубникова.

- Прошлый перечень был разработан десять с лишним лет назад - в списке более 450 научных специальностей, - рассказал "РГ" председатель ВАК Владимир Филиппов. - И за это время появилось только две новые - теология и пластическая хирургия, хотя произошли существенные изменения в конвергенции наук и в междисциплинарных исследованиях. В стране есть научные специальности, по которым в последние годы не было ни одной защиты диссертации, а значит "простаивают" примерно 300 диссоветов. Поэтому мы пересматриваем перечень и создаем внутри укрупненные группы научных специальностей.

Общество Наука Правительство Минобрнауки

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