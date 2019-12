Новый соратник Queen Адам Ламберт выпустил необычный фортепианный альбом

Самые лучшие группы в истории обычно еще и самые дружные. Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones, Eagles почти всю карьеру провели в неизменных составах, разве что у "роллингов" и "орлов" иногда менялись вторые гитаристы, а юные "битлы" не сразу нашли тотчас ставшего незаменимым ударника Ринго Старра. Минимальные перемены были и у Pink Floyd, и у Metallica… Вот и Queen (в переводе с английского - "Королева") все "золотые годы" провели вчетвером. А после смерти Фредди Меркьюри группу распустили. Но затем гитарист Брайан Мэй и ударник Роджер Тейлор вернулись, уже в формате дуэта, приглашая басистов и вокалистов на время гастролей. Пели с ними и Джордж Майкл, и Пол Роджерс... Уже несколько лет Queen "арендуют" выпускника американской "Фабрики звезд" (она же - "Американский идол") Адама Ламберта, не захотевшего мириться со своей второстепенной ролью в музыке и выпустившего новый диск True.

В январе "Queen + Adam Lambert" снова отправятся в мировой Rhapsody Tour. В России, как и во всех странах Восточной и Южной Европы Queen, увы, не сыграют. Новых песен у них пока нет. Зато теперь Брайан и Роджер способствовали выходу книги A Life in His Own Words, посвященной Фредди Меркьюри. Самой полной в истории группы! Этот щедро иллюстрированный том, рассказывает о карьере певца и пианиста в Queen, а также - о его сольной карьере, любви, авантюрах, приключениях и сомнениях.

Сам Мэй назвал книгу "полной коллекцией мыслей Фредди". И уточнил, что "это - самое близкое к его автобиографии издание, которого можно было бы достичь..." Сохранена и самобытная манера речи солиста Queen, его привычная стилистка и эмоциональная лексика. Ну, еще бы, ведь в 20 главах собраны интервью Меркьюри с журналистами за 20 лет. А в этих беседах он обычно бывал предельно искренним и бесшабашным - как и на сцене! Книгу уже переводят на французский, итальянский, японский... Русского среди них пока нет. Вышло теперь и видео-издание о Фредди в формате blu-ray. Поэтому Queen несколько месяцев и было не до новой музыки. Этим перерывом в репетициях и воспользовался Адам Ламберт, успевший записать свой сольный альбом!

Из всех певцов, которых пробовали Мэй и Тейлор, на роль вокалиста, максимально точно имитирующего манеру Фредди Меркьюри, лучше всех подходил именно он. У Адама и голос схожий, и темперамент, и поет он размашисто, порой с надрывом и драматично, а может и лирически, пылко. Есть и другие сходства у вокалистов: немного во внешности, чуть больше - в житейских ориентирах. Но критики как "самостоятельную творческую единицу" Ламберта всерьез не воспринимали. Скорее, их тон был такой: ну, доверили парню прикоснуться к великому искусству, и он картины не испортил, хотя и не внес в нее ничего своего, впрочем, мэтры этого от него и не требовали…

Может, поэтому певец и записал теперь столь необычный диск - True. 39 минут романтической и очень красивой фортепианной музыки. Элегии, ноктюрны и баллады. Вечерняя музыка неги и релакса с умеренной долей компьютерного программирования. Причем, сам Адам Ламберт на альбоме не поет, а играет на фортепиано. Он освоил этот инструмент не без влияния Фредди Меркьюри, который на концертах и в студии охотно играл на рояле, да и "Богемская рапсодия" начинается именно с такого вот клавишного вступления. Заодно, Ламберт научился достойно играть и на ударных, перкуссии.

Возможно, все это он сделал как раз для того, чтобы Брайан Мэй и Роджер Тейлор оценили его не как новичка, способного петь "под Фредди", но и как самобытного и серьезного музыканта?!

Уже ради этого Адаму Ламберту стоило рискнуть, и записать столь красивый и вневременной, пусть и абсолютно не коммерческий инструментальный альбом...