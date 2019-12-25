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25.12.2019 19:53
Рубрика: Спорт

Хабиб бьет точно

Нурмагомедов попал в тройку лучших бойцов десятилетия
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8051)
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вместе с двумя американцами Джоном Джонсоном и Деметриусом Джонсоном был включен в тройку лучших бойцов десятилетия по версии спортивного канала ESPN.
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
UFC официально объявил о поединке Нурмагомедова и Фергюсона

Пояс Нурмагомедов завоевал в апреле 2018 года, победив по очкам американца Эла Яквинту. В октябре 2018 года он провел бой с ирландцем Конором Макгрегором, после которого стал мегазвездой. В сентябре 2019 года Хабиб во второй раз успешно защитил титул, свалив американца Дастина Пуарье удушающим приемом. Следующим соперником россиянина, одержавшего 28 побед в 28 поединках, будет еще один представитель США Тони Фергюсон. Поединок намечен на 18 апреля 2020 года.

- Хабиб Нурмагомедов - самый известный и доминирующий боец в истории UFC, - говорится на сайте ESPN. - Ни у одного спортсмена из главного промоушена нет рекорда 28-0, в UFC у него 12 побед, ни одного поражения и всего один проигранный раунд из 36.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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