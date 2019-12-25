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25.12.2019 07:50
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов вошел в тройку сильнейших бойцов ММА

Текст: Максим Домчев
Американский телеканал ESPN назвал тройку сильнейших бойцов ММА за последнее десятилетие. В их число вошел и российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Российский боец Хабиб Нурмагомедов. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Российский боец Хабиб Нурмагомедов. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Российский боец Хабиб Нурмагомедов. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Включение в тройку сильнейших бойцов ММА десятилетия россиянина Хабиба Нурмагомедова легко объяснить. Обладатель чемпионского пояса не потерпел ни одного поражения, выиграв 28 поединков в карьере. Как посчитали эксперты ESPN, Нурмагомедов за все время выступления в UFC проиграл всего один раунд.

Фото: Harry How/Getty Images
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Отмечается, что еще ни один боец в истории не был так успешен и не одерживал столько побед. Победы над Конором Макгрегором, Элом Якинтой и Дастином Порье назвали самыми значимыми в карьере.

Также в тройку попал чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс, ставший самым молодым чемпионом организации в истории в возрасте 23 лет и 242 дней.

Замкнул тройку бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон. За карьеру он 11 раз защищал чемпионский титул.

Не оказалось в числе лучших бойцов десятилетия канадского бойца Жоржа Сен-Пьера. Не так давно стало известно, что у одного из величайших бойцов UFC, который завершил карьеру, было сразу несколько фобий. Сен-Пьер, выходя в октагон, испытывал стресс от мысли, что может проиграть. Вторым страхом бойца ММА оказалась боязнь быть похищенным инопланетянами.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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