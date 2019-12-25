Нурмагомедов вошел в тройку сильнейших бойцов ММА

Включение в тройку сильнейших бойцов ММА десятилетия россиянина Хабиба Нурмагомедова легко объяснить. Обладатель чемпионского пояса не потерпел ни одного поражения, выиграв 28 поединков в карьере. Как посчитали эксперты ESPN, Нурмагомедов за все время выступления в UFC проиграл всего один раунд.

Отмечается, что еще ни один боец в истории не был так успешен и не одерживал столько побед. Победы над Конором Макгрегором, Элом Якинтой и Дастином Порье назвали самыми значимыми в карьере.

Также в тройку попал чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс, ставший самым молодым чемпионом организации в истории в возрасте 23 лет и 242 дней.

Замкнул тройку бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон. За карьеру он 11 раз защищал чемпионский титул.

Не оказалось в числе лучших бойцов десятилетия канадского бойца Жоржа Сен-Пьера. Не так давно стало известно, что у одного из величайших бойцов UFC, который завершил карьеру, было сразу несколько фобий. Сен-Пьер, выходя в октагон, испытывал стресс от мысли, что может проиграть. Вторым страхом бойца ММА оказалась боязнь быть похищенным инопланетянами.