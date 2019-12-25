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25.12.2019 19:04
Рубрика: Власть

Несырьевой экспорт выбился из графика

Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8051)
В России на экспорт работают всего 2% предприятий, но потенциальных экспортеров гораздо больше. Несколько лет государство ведет работу по созданию благоприятной конъюнктуры для роста несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ставит целью рост объема ННЭ к 2024 году до 250 млрд долларов в год, а объема экспорта услуг - до 100 млрд в год.
ИНФОГРАФИКА "РГ" / АЛЕКСАНДР ЧИСТОВ / ИГОРЬ ЗУБКОВ

Однако 2019 год стал не самым простым для российской внешней торговли вследствие "негативной конъюнктуры, торговых войн и протекционистских мер ряда стран", отмечает гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев. "Физические объемы экспорта показывают небольшой рост. И этот год показателен с точки зрения диверсификации торговли, - говорит он. - Большой вклад в рост ННЭ внесло машиностроение, в том числе поставки легковых машин. Серьезно вырос экспорт масложировой продукции, минеральных удобрений, химической продукции, пищевой и перерабатывающей отрасли".

В 2018-м объем несырьевого экспорта достиг рекорда -150 млрд долларов, показав рост в 12%. План на 2019 год - 160 млрд, однако объемы останутся примерно на уровне прошлого года. Эксперты указывали на возможность роста на 2%, но если судить по результатам трех кварталов, даже такой результат все еще под вопросом, считает директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Александр Кнобель.

Основными причинами стала рыночная конъюнктура - прежде всего, падение цен на сталь, цветные металлы, продукцию деревообработки, - нетарифные барьеры, динамика курсов валют.
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"У некоторых товаров, которые занимают в структуре несырьевого экспорта значительную долю, ограничены возможности по наращиванию стоимостных объемов. Так, размер экспортной выручки от продажи черных и цветных металлов зависит от ценовой конъюнктуры на мировых рынках. В 2017-2018 годах цены росли - росла и экспортная прибыль российских металлургов. Сейчас рост цен прекратился - мы видим и стагнацию выручки. Сильная зависимость от мировых цен наблюдается и в сфере АПК. Меры господдержки в таких сферах необходимы, но они не могут дать существенного результата сразу", - поясняет Кнобель.

Несмотря на общее снижение темпов роста экспорта, есть успехи в секторе экспорта услуг, ранее отмечал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Их объем удалось удержать на высоком уровне - в 2018-м на это сильно повлиял чемпионат мира по футболу.

По предварительным оценкам, объем поддержанного РЭЦ экспорта в 2019 году достигнет 17,5 млрд долларов, и это без учета нефинансовых мер поддержки. Так, в акселерационных программах приняли участие более 500 фирм, которые только собираются выйти на внешние рынки или хотят расширить географию.

"Также был заключен ряд соглашений, которые позволят в обозримом будущем значительно нарастить торговлю с перспективным и быстрорастущими рынками. Например, вместе со Сбербанком, ВЭБ.РФ и Gemcorp Capital LLP мы создали специальную платформу объемом 5 млрд долларов для финансирования торговли с Африкой", - сообщает Андрей Слепнев.

С января по октябрь РЭЦ поддержал 8,9 тысячи экспортеров. До конца года их число увеличится до 11 тысяч. Подавляющее большинство из них - представители малого и среднего бизнеса. Более тысячи компаний вышли при помощи РЭЦ на международные электронные торговые площадки.

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