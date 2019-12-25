Овечкин вручил Дональду Трампу рождественский подарок

Александр Овечкин вручил президенту США подарок к Рождеству.

Российский хоккеист вместе со своей женой Анастасией оказался в числе приглашенных на рождественский ужин к Дональду Трампу, который проходил в резиденции Мар-а-Лаго.

В качестве подарка по случаю Рождества капитан "Вашингтона" вручил 45-му президенту США свой игровой свитер.

Может быть, посещение подобного мероприятия поможет Овечкину прервать не слишком удачную серию в декабре. В этом месяце Александр Великий в десяти матчах сумел набрать всего пять очков (3 гола и две передачи).