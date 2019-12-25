Пентагон планирует сократить военное присутствие США в Африке

Пентагон в следующем году планирует провести масштабную перегруппировку дислоцированных в Африке войск США. Как стало известно газете "The New York Times", руководитель оборонного ведомства Марк Эспер требует от своих стратегов сосредоточиться в первую очередь на прямом противостоянии России и Китаю. С этой целью Вашингтон изучает возможность отказа от проводимых на "черном континенте" контртеррористических операций с выводом оттуда американских подразделений. Военно-дипломатические собеседники "РГ" скептически оценили вероятность существенного сокращения военного присутствия США в Африке.

Как сообщается, Пентагон уже приступил к практической проработке планов по закрытию своей военной базы в Нигере. Строительство этого объекта, на котором размещены разведывательно-ударные беспилотники США, обошлось Вашингтону в 110 миллионов долларов. Однако в рамках новой стратегии, из Нигера, а также Чада и Мали планируется вывести сотни американских военных, отказавшись при этом и от поддержки французских вооруженных сил, сражающихся в этих странах с исламистами.

По имеющимся данным, всего на "черном континенте" на текущий момент размещены около 7 тысяч "звездно-полосатых" военных. Их основной задачей заявляется борьба с террористическими структурами. Причем борьба эта ведется с переменным успехом, а США периодически несут в ней серьезные потери. Так, в октябре 2017 года сразу четыре американских "зеленых берета" были убиты в боестолкновении в Нигере.

Предстоящее сокращение операций в Африканском командовании ВС США официально не комментируют. Как заявил его представитель изданию "Military Times", "военное присутствие в Африке имеет большую ценность для Америки", а сам южный континент является ареной "для соперничества с Россией и Китаем".

Информированный военно-дипломатический источник в Москве подтвердил "РГ", что именно по этой причине американцы едва ли серьезно сократят свои боевые возможности в Африке, борьба за влияние в которой действительно нарастает. А с учетом вовлечения американских компаний в перспективные экономические проекты на "черном континенте" гораздо более вероятным представляется создание в недалекой перспективе новых африканских военных баз США.

"Например, к 2023 году в Мозамбике начнут добывать очень большие объемы газа. Его запасы на шельфе страны обнаружила американская компания Anadarko, она же построит здесь завод СПГ и планирует проинвестировать в свои энергетические проекты в Африке около 25 миллиардов долларов. Безопасность таких вложений, безусловно, будет обеспечена новыми американскими военными объектами на юге континента и в этом смысле говорить об отказе Пентагона от операций в Африке не приходится", пояснил собеседник "РГ".

Кстати

Грубое вмешательство во внутренние дела Замбии стоило должности американскому послу в этой стране Дэниелю Футу. Дипломат жестко раскритиковал судебные решения замбийских властей и уровень коррупции в стране, чем вызвал гнев ее президента Эдгара Лунгу и появление письма в Вашингтон с требованием отозвать несдержанного посла США. В итоге, Белый дом принял решение убрать дискредитировавшего себя дипломата, которого перестали принимать в государственных учреждениях Замбии.