Экс-прокурор Ямала Александр Герасименко назначен транспортным прокурором УрФО. Эксперты не могут поверить в его повышение, ведь СКР ведет в отношении него две серьезных проверки (одна по заявлению известного ученого Виктора Гузя, вторая - по факту многолетнего препятствования законной предпринимательской деятельности). Герасименко вменялся целый "букет" нарушений, включая статьи 169, 285, 286, 294, 315 УК РФ. И еще неизвестно, чем закончится эта история, - проверки несколько раз продлевали, а сейчас часть материалов передана в Генпрокуратуру.

А до этого в СМИ были опубликованы десятки расследований, где прокурору "инкриминировали" причастность и к другим эпизодам. Среди них - пристройка к зданию прокуратуры округа стоимостью более 606 миллионов бюджетных рублей; попустительство хищениям миллиарда рублей из фондов ЯНАО; участие в прекращении уголовных дел против предпринимателей Веселкова и Дружинина при явных признаках мошенничества и хищений; "опека" различных ОПГ; подмена подчиненными прокурора страницы в обвинительном заключении (возбуждено уголовное дело); похищение из дела листа с подписью судьи; браконьерство в Таймырском биосферном заповеднике (он находится под охраной ЮНЕСКО, и Гринпис обращался к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой расследовать дело) и так далее.

У общественников были вопросы и к частной жизни прокурора. Например, строительство дачи в Тюменской области (распоряжение администрации о формировании границ земельного участка было признано судом незаконным). После того, как это случилось, был жестоко убит предприниматель Калугин, владевший участками в этом районе.

Прокурор не отреагировал публично ни на одно из обвинений

С пикетами против незаконной дачи прокурора выступал и один из самых непримиримых борцов с коррупцией Тюменской области, председатель общественной организации "Народный контроль" и член ОНФ Александр Шемякин. Но по странному совпадению он летом этого года также скоропостижно скончался.

К слову, на днях было опубликовано отрытое письмо журналистов с призывом расследовать это дело.

Пока прокурор не отреагировал публично ни на одно из обвинений и, как пишут СМИ, на вопросы следователей СКР отвечать отказался. Его молчание становится все красноречивее. Но отмолчаться уже точно не получится. Общество требует провести полную и публичную проверку прокурора. С каждым месяцем вопросы юристов, политиков, бизнесменов и журналистов по поводу его биографии звучат все серьезнее. Их уже невозможно проигнорировать.

Сейчас в стране готовится серьезная реформа надзорных органов и, в частности, прокуратуры. Задача стоит крайне важная - вернуть доверие к ним общества и бизнеса. Нет сомнений, что вопросов накопилось много и нужна открытая публичная проверка деятельности экс-прокурора ЯНАО. И это стало бы самым четким и ярким сигналом, что эта реформа действительно началась.