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25.12.2019 19:57
Рубрика: Спорт

Гулливеры готовы к броску

"Химки" и ЦСКА проведут очередные матчи Евролиги
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8051)
В четверг два топовых российских баскетбольных клуба - подмосковные "Химки" и ЦСКА - проведут очередные поединки регулярного чемпионата Евролиги. "Желто-синие" на выезде сыграют с французским "АСВЕЛом", а армейцы примут миланскую "Олимпию".
В случае победы во Франции "Химки" могут улучшить свое положение в турнирной таблице Евролиги. Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС В случае победы во Франции "Химки" могут улучшить свое положение в турнирной таблице Евролиги. Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
В случае победы во Франции "Химки" могут улучшить свое положение в турнирной таблице Евролиги. Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

Химчане после 15 туров занимают в турнирной таблице Евролиги седьмое место с 23 очками. На прошлой неделе команда Римаса Куртинайтиса проиграла "Олимпиакосу" - 98:109, но затем в красивом стиле обыграла "Жальгирис" - 83:74.

Во Франции подмосковному клубу может помочь латвийский форвард Янис Тимма. Напомним, что Тимма получил повреждение икроножной мышцы на тренировке в начале декабря.

Фото: Евгений Бондарь. Официальный сайт БК "Спартак-Приморье".
"Спартак-Приморье" захватил лидерство в чемпионате баскетбольной Суперлиги

Тимма в текущем розыгрыше Евролиги принял участие в восьми матчах, набирая в среднем за игру 14,4 очка, делая 3,6 подбора и 2,1 передачи.

Кроме того, болельщики рассчитывают на хорошую и результативную игру лидера команды - Алексея Шведа. В минувшем туре Единой лиги ВТБ Швед установил рекорд клуба по количеству набранных очков - 4687.

Предыдущим рекордом подмосковной команды были 4678 очков Виталия Фридзона (ныне играющего за "Локомотив-Кубань") в 466 матчах. Чтобы превзойти результат Фридзона, Шведу понадобилось всего 234 встречи.

Что касается "АСВЕЛа", то в декабре в Евролиге французы проиграли в Барселоне - 67:80, но на своей площадке смогли обыграть немецкую "Альбу" - 93:81.

Также можно вспомнить, что последняя игра между этими командами прошла аж в 2012 году и завершилась со счетом 83:79 в пользу команды из России.

В свою очередь, ЦСКА матч против клуба из Милана проведет в Калининграде. Этот поединок станет первым в истории столичного баскетбольного клуба, проведенным за пределами Москвы.

Как сообщили в пресс-службе ПБК ЦСКА, армейцы отправились в самый западный регион страны из-за занятости домашней арены "Мегаспорт" и УСК ЦСКА. Помимо "Олимпии" ЦСКА сыграет с греческим "Панатинаикосом" 3 января следующего года.

Вице-губернатор Калининградской области Наталья Ищенко в беседе с корреспондентом РИА Новости отметила, что эти матчи могут стать толчком для развития баскетбола в Калининграде.

"То, что у нас пройдут игры Евролиги, - большая честь. Думаю, эти поединки будут пользоваться популярностью у болельщиков. Калининградцы спорт любят, и матчи по баскетболу будут интересны публике", - отметила Ищенко.

Тем временем в Единой лиге были названы имена лучших игроков 13-й игровой недели регулярного чемпионата.

Фото: Пресс-служба РФБ
Кубок России по баскетболу достался курскому "Динамо"

Пятерка лучших игроков минувшей недели выглядит следующим образом:

Павел Антипов ("Нижний Новгород"), Миндаугас Кузминскас ("Локомотив-Кубань"), Максим Салаш ("Цмоки-Минск"), Уилл Томас ("Зенит") и Душан Ристич ("Астана").

28-летний Антипов помог нижегородцам обыграть "Енисей" со счетом 104:101. Он отметился 14 очками, 7 подборами и 6 передачами.

18 очков и 7 подборов Кузминскаса позволили "Локо" нанести "Химкам" первое поражение в сезоне.

Максим Салаш стал автором 25 очков, 6 подборов и 2 блоков во встрече с "Пармой". Минчане одержали победу в этом матче со счетом 75:68.

33-летний Томас стал самым результативным игроком матча "Зенит" - "Автодор", сумев набрать 30 очков.

Серб Душан Ристич внес весомый вклад в победу "Астаны" над "Зеленой-Гурой", добавив в копилку команды 19 очков и 17 подборов.

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