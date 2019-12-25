Получить спецразрешения для проезда сельхозтехники станет намного проще

Агропредприятия смогут быстро получать спецразрешения на проезд сельхозтехники по дорогам общего назначения. Для этого разрабатывается специальный интернет-сервис - выдача документов будет идти через личные кабинеты, рассказали "РГ" в Минтрансе. Запустить сервис в эксплуатацию должны до 2021 года, план мероприятий утвержден Росавтодором.

Планируется, что этот сервис позволит оптимизировать процедуру, а также сократить срок выдачи спецразрешений, в отдельных случаях - до 1 часа, подчеркнули в министерстве.

Новый сервис позволит сократить срок выдачи спецразрешений, в отдельных случаях - до часа

Спецразрешения нужны для сельхозмашин шире 2,6 метра (трактора и комбайны, косилки, картофелеуборочные машины), причем документы подавать заранее. Во время уборки урожая на это просто нет времени, говорят представители аграрного сектора. Пересмотреть ограничения они попросили президента Владимира Путина во время его встречи с общественностью 23 декабря в Адыгее. Президент ответил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности, но над упрощением процедуры согласования проезда сельхозтехники по дорогам нужно поработать.

В Минтрансе поясняют, что работа уже идет. В августе этого года был принят приказ ведомства, которым утвержден новый порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам крупногабаритного транспорта.

"В новом порядке упрощено оформление специальных разрешений на движение сельскохозяйственной техники, превышающей допустимые габаритные параметры, по автодорогам общего пользования", - отметили в министерстве. Например, спецразрешения могут выдаваться сразу на несколько поездок (не более 30) на крупногабаритную сельхозтехнику - комбайны и тракторы. Они могут ехать своим ходом с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования с учетом регистрации в Гостехнадзоре.

Есть еще вопрос с проездом прицепной техники. Например, только для заготовки кормов для скота нужны прицепные косилки для скоса травы, ворошилки для ее проветривания (чтобы не начала гнить), грабли и, наконец, пресс-подборщик, чтобы собрать скошенную и подсохшую траву с земли и упаковать в тюки. А вот по дорогам общего пользования таким агрегатам проехать нельзя, поскольку госномера для прицепных тележек попросту не предусмотрены. Этот вопрос нужно проработать с участием Минсельхоза, пояснили в Минтрансе.