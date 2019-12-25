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25.12.2019 17:13
Рубрика: Экономика

Комбайнам дали ходу

Получить спецразрешения для проезда сельхозтехники станет намного проще
Агропредприятия смогут быстро получать спецразрешения на проезд сельхозтехники по дорогам общего назначения. Для этого разрабатывается специальный интернет-сервис - выдача документов будет идти через личные кабинеты, рассказали "РГ" в Минтрансе. Запустить сервис в эксплуатацию должны до 2021 года, план мероприятий утвержден Росавтодором.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Планируется, что этот сервис позволит оптимизировать процедуру, а также сократить срок выдачи спецразрешений, в отдельных случаях - до 1 часа, подчеркнули в министерстве.

Новый сервис позволит сократить срок выдачи спецразрешений, в отдельных случаях - до часа

Спецразрешения нужны для сельхозмашин шире 2,6 метра (трактора и комбайны, косилки, картофелеуборочные машины), причем документы подавать заранее. Во время уборки урожая на это просто нет времени, говорят представители аграрного сектора. Пересмотреть ограничения они попросили президента Владимира Путина во время его встречи с общественностью 23 декабря в Адыгее. Президент ответил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности, но над упрощением процедуры согласования проезда сельхозтехники по дорогам нужно поработать.

В Минтрансе поясняют, что работа уже идет. В августе этого года был принят приказ ведомства, которым утвержден новый порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам крупногабаритного транспорта.

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"В новом порядке упрощено оформление специальных разрешений на движение сельскохозяйственной техники, превышающей допустимые габаритные параметры, по автодорогам общего пользования", - отметили в министерстве. Например, спецразрешения могут выдаваться сразу на несколько поездок (не более 30) на крупногабаритную сельхозтехнику - комбайны и тракторы. Они могут ехать своим ходом с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования с учетом регистрации в Гостехнадзоре.

Есть еще вопрос с проездом прицепной техники. Например, только для заготовки кормов для скота нужны прицепные косилки для скоса травы, ворошилки для ее проветривания (чтобы не начала гнить), грабли и, наконец, пресс-подборщик, чтобы собрать скошенную и подсохшую траву с земли и упаковать в тюки. А вот по дорогам общего пользования таким агрегатам проехать нельзя, поскольку госномера для прицепных тележек попросту не предусмотрены. Этот вопрос нужно проработать с участием Минсельхоза, пояснили в Минтрансе.

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