Пополнится ли ФНБ драгоценными металлами и новыми валютами

Часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) может пополниться золотом, допустил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Драгметалл может стать еще одним активом в корзине Минфина, который в 2020 году займет часть доли доллара США. Впрочем, у инвестиций в золото есть и недостатки.

"Минфин подготовил предложения по новой структуре ФНБ, вложения будут максимально приближены к тем, которые существуют у ЦБ. Ведется дискуссия, вкладывать ли деньги ФНБ в золото и драгметаллы. Есть много сторонников и противников. Министерство финансов пока не предполагает вложений в драгметаллы", - рассказал Силуанов. По мнению министра, инвестировать часть активов ФНБ в золото могло бы быть целесообразно. В долгосрочной перспективе он считает золото более устойчивым, чем финансовые активы.

Теоретически в золото может быть инвестировано 15-20% Фонда национального благосостояния. Но его покупка оправданна, если "золотые" инвестиции долго не будут тратить

Ранее в минфине заявляли, что планируют в 2020 году изменить валютную структуру ФНБ. В ведомстве намереваются сократить долю доллара США в российском суверенном фонде в пользу роста вложений в евро, китайские юани и другие резервные валюты. В Минфине не скрывали, что эти планы - в том числе и страховка от геополитических рисков.

Силуанов отказался рассказать о том, как изменится структура ФНБ, сославшись на то, что Минфин пока не внес соответствующие предложения в правительство. Но в структуре активов в международных резервах Банка России, к синхронизации с которыми стремится Минфин, в I квартале 2019 года (более свежих данных нет) 30,3% занимали евро. Вложения в доллар США составляли 23,6%, китайский юань - 14,2%, британский фунт - 6,6%, другие валюты (японская иена, канадский и австралийский доллары) - 7,1%. Оставшаяся часть вложений ЦБ - в основном золото, а также специальные права заимствования и резервная позиция в МВФ.

С точки зрения роста надежности активов ФНБ вложения в золото могут быть интересны, но вкладываться в другие драгметаллы нецелесообразно - их страховая функция ниже, чем у золота, указывает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Покупка золота для ФНБ может быть оправданна, если эти инвестиции долго не планируется тратить, уточняет она.

Золото - удобный инструмент для диверсификации резервов с учетом значения металла в мировой финансовой системе, говорит старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. Зарубежные суверенные фонды часть своих активов инвестируют в золото, но доля таких вложений, как правило, относительно невелика. В случае с ФНБ, если решение о золоте будет принято, доля металла в структуре фонда не превысит 15-20%, полагает Суверов. По его словам, минус инвестирования в золото - меньшая ликвидность по сравнению с валютами и ценными бумагами.

Суверов прогнозирует, что Минфин в 2020 году перенаправит часть доллара в евро, юань и фунт. В то же время вложения в валюты несут высокие риски с точки зрения постоянного их обесценения, это становится актуально в наступающем проинфляционном десятилетии, напоминает Лукичева.