Посол Евросоюза и "Друзья Европы" выступят на XI Гайдаровском форуме в РАНХиГС

Посол Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер, основатель и председатель аналитического центра "Друзья Европы" Джайлз Мерритт и член попечительского совета Центра, европейский директор Трехсторонней комиссии (1981 - 2017) Поль Реве выступят 15-16 января 2020 г. на XI Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

Маркус Эдерер (Markus Ederer) - Посол Европейского Союза в Российской Федерации с октября 2017 г. Он начал свою карьеру в структурах германского МИДа в 1990 г. и позднее был направлен в Москву специалистом экономического отдела посольства Германии. В 1999 г. стал главой секретариата специального координатора Пакта стабильности в Юго-Восточной Европе в Брюсселе. С 2005 по 2010 гг. Маркус Эдерер руководил департаментом внешнеполитического планирования МИД ФРГ. В 2011-2014 гг. являлся Послом Евросоюза в Китае и Монголии, а с 2014 по 2017 гг. занимал должность статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел Германии.

Джайлз Мерритт (Giles Merritt) - основатель и председатель аналитического центра "Друзья Европы" (Friends of Europe). Центр был основан в 1999 г. Г-н Мерритт на протяжении 15 лет был иностранным корреспондентом Financial Times. В течение 25 лет являлся автором колонок в журнале International Herald Tribune по европейским политическим и экономическим вопросам. В 2010 г. Financial Times назвал его одним из 30 "Еврозведз", которые больше всего влияют на взгляды на будущее Европы.

Поль Реве (Paul Revay) - член совета попечителей аналитического центра "Друзья Европы" (Friends of Europe), европейский директор Трехсторонней комиссии (Trilateral Commission) в 1981 - 2017 гг. Цель комиссии, которая объединяет от 300 до 400 наиболее известных и влиятельных лиц - бизнесменов, политиков и интеллектуалов - из Западной Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона - обсуждение и поиск решения международных проблем.

Организаторы ХI Гайдаровского форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.