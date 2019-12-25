Преступник ограбил два банка во Флориде за 20 минут

В пригороде Майами, штат Флорида, 24 декабря неизвестный преступник совершил два дерзких налета на банковские учреждения. Причем на совершение ограблений ему потребовалось всего 20 минут, сообщает miamiherald.com.

Первое ограбление произошло около 15:00. Мужчина вошел в отделение "Банка Америки", расположенного на 54-й улице Майами-Дейд, и потребовал деньги у опешившего сотрудника. Банковский служащий отдал всю имевшуюся в кассе наличность грабителю, предположительно, вооруженному винтовкой.

Примерно в 15.22 преступник ограбил еще один банк - в этот момент полицейские машины уже направлялись к первому месту преступления. Нападение произошло по той же схеме: грабитель спокойно вошел в отделение банка "Чейз", приказал сотруднику принести ему деньги и, получив их, так же незаметно скрылся.

Поймать злоумышленника по горячим следам не удалось. Дело взяло под своей контроль ФБР. В бюро не сообщили, какая сумма денег стала добычей грабителя.