Промсвязьбанку достались более 99% акций Связь-банка

Связь-банк вошел в состав Промсвязьбанка после передачи государством более 99% акций, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПСБ.

"В перспективе речь идет о полной интеграции двух банков на базе ПСБ, - уточнили в пресс-службе. - Клиенты объединенного банка получат доступ к единой и разнообразной линейке финансовых продуктов и сервисов. Реорганизация позволит повысить скорость и удобство обслуживания".

Ожидается, что реорганизация банков завершится к середине 2020 года, а пока клиенты кредитных организаций могут получать услуги в офисах и банкоматах двух банков, а также без комиссии осуществлять переводы между их счетами.