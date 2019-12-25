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25.12.2019 23:13
Рубрика: Экономика

Промсвязьбанку достались более 99% акций Связь-банка

Связь-банк вошел в состав Промсвязьбанка после передачи государством более 99% акций, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПСБ.

Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости
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"В перспективе речь идет о полной интеграции двух банков на базе ПСБ, - уточнили в пресс-службе. - Клиенты объединенного банка получат доступ к единой и разнообразной линейке финансовых продуктов и сервисов. Реорганизация позволит повысить скорость и удобство обслуживания".

Ожидается, что реорганизация банков завершится к середине 2020 года, а пока клиенты кредитных организаций могут получать услуги в офисах и банкоматах двух банков, а также без комиссии осуществлять переводы между их счетами.

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