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25.12.2019 13:45
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Психолог дала советы по "мягкому" избавлению от стресса

Текст: Николай Грищенко
Современный ритм жизни не дает расслабиться и успокоиться, что может привести к эмоциональному срыву, психологическому выгоранию, депрессии и расстройству психики. Психолог Ирина Маслова-Семенова разработала собственную систему "мягкого" избавления от стресса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперт считает, что главная причина нервных расстройств связана с тем, что современные женщины и мужчины не умеют сбрасывать негативные эмоции и переключаться, а только "копят и копят все это напряжение в себе". В результате происходит всплеск стресса в жизни человека. В случае возникновения стрессовой ситуации она рекомендует провести дыхательную гимнастику.

Фото: iStock
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"Тут важно сосредоточиться на своем дыхании и сделать вдох, считая при этом "раз-два-три". На счете "три" следует задержать дыхание и сжать кулаки. Причем сделать это надо так, чтобы мышцы напряглись, а пупок, казалось бы, притянулся к позвоночнику. Вдох делать следует медленно, но полно, считая при этом "четыре-пять-шесть". Мышцы постепенно надо расслаблять, ощущая поддержку от стула или пола", - заявила она aif.ru.

Другим вариантом самотерапии и избавления от страхов является рисование. Пугающие чувства психолог советует изобразить в виде графического изображения, а затем ужасную картинку с помощью карандаша и ластика превратить в смешную карикатуру. К примеру, грозного и пузатого начальника нарисовать в виде зайчика.

"К своим страхам и переживаниям стоит подходить творчески, тогда переносить их будет существенно проще. Тело же при этом от нервного перенапряжения не пострадает", - считает она.⠀

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Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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