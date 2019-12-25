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25.12.2019 20:23
Рубрика: Власть

Путин оценил ситуацию в российской экономике

Текст: Кира Латухина
Ситуация в экономике позволяет достичь еще больших результатов. Об этом заявил президент на встрече с представителями деловых кругов на традиционном новогоднем общении. На этот раз - в Александровском зале Кремля.
Встреча Владимира Путина с представителями российских деловых кругов и объединений. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Встреча Владимира Путина с представителями российских деловых кругов и объединений. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Встреча Владимира Путина с представителями российских деловых кругов и объединений. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

"В таких красивых интерьерах, я бы сказал, по-настоящему царских, - сказал глава государства. - Но и правильно, потому что для вас мы хотели создать хорошую, благоприятную и в то же время такую атмосферу, которая нацеливала бы нас на хороший совместный результат в нашей работе".

Президент перешел к показателям: "В целом у нас ситуация в экономике удовлетворительная, сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровне находится инфляция, безработица. Устойчив и курс национальной валюты". И это очень хорошие предпосылки для достижения больших результатов, убежден он.

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"У нас сохраняется положительная динамика роста ВВП, но, конечно, темпы роста нас устроить не могут, - продолжил Владимир Путин. - И мы понимаем, что для этого нужно делать, стараемся реализовать наши планы для создания необходимых условий наращивания наших усилий по темпам роста, работаем над деловым климатом". "Вместе с вами это и делаем, по сути", - добавил он. "Активно действуем в направлении реализации планов по так называемой регуляторной гильотине. Надеюсь, подойдем к концу года к тому, чтобы эти вопросы решить", - сказал президент.

"Нам всегда важно услышать ваше мнение о том, как мы вместе и как представители органов власти всех уровней отработали прошедший год, что, на ваш взгляд, оценивается положительно для того, чтобы увеличить объемы инвестиций", - заметил глава государства, напомнив о цели довести их в ближайшие годы до 25 процентов, а потом и до 27. "В принципе абсолютно реализуемый показатель, имея ввиду, что сейчас у нас 21 с небольшим", - сказал он.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Но есть и нерешенные вопросы. "Сегодня только что говорили с коллегами из правительства, из регионов, с представителями общественных организаций на эти темы. Обсуждали подробно, что сделано по направлению реализации национальных проектов", - вернулся к дневным мероприятиям Путин.

"Я понимаю, что у нас не производственное совещание... Все-таки главная и основная цель - встретиться с вами, поздравить с наступающим Новым годом, поблагодарить за совместную работу", - заявил президент. "Но без комментариев, касающихся результатов нашей совместной работы за прошедший год, тоже не обойтись", - сказал он и предложил участникам выступить "в такой помпезно-официальной обстановке", после чего перейти в соседний зал - и в неформальных условиях поговорить "откровенно и очень коротко" по итогам года.

Перед встречей с президентом бизнесмены уже неформально пообщались между собой в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца: угощались пирожными, отвечали или не отвечали на вопросы журналистов, а также попробовали себя в роли "Дедов Морозов". Недалеко стояла "Елка желаний". На ней было много бумажных шариков с чаяниями детей из детских домов, из малообеспеченных семей и ребят с ограниченными возможностями. Такие елки сейчас стоят по всей стране, и Кремль - не исключение. В прошлом году президент взял шарики с елки и исполнил сразу несколько желаний, а в этом году присоединился к акции в Сочи в рамках форума добровольцев.

Бизнесмены и топ-менеджеры также подходили к елке. Глава Ростеха Сергей Чемезов взял открытку девочки, которая хотела бы мощный компьютер, а главе "Новатэка" Леониду Михельсону досталось послание восьмилетней Полины - просьба посетить Казань. "Елки-палки", - всплеснул руками бизнесмен. Впрочем, чуть позже произошел обмен - глава "Сибура" Дмитрий Конов отдал ему открытку с пожеланием побывать в Москве, а себе взял про Казань. "Правильно! Хорошая инициатива!" - оценил идею "Елки желаний" глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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