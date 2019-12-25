Путин поручил профинансировать информационное сопровождение нацпроектов

Владимир Путин заявил, что главной целью реализации нацпроектов должны стать перемены к лучшему, которые почувствуют граждане страны. Но в этой сфере есть проблемы, рассказал глава государства, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение (перемен к лучшему - прим. "РГ"), об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами, в том числе и такими, которым мы с вами не можем не доверять - это в том числе Федеральная служба охраны", - рассказал президент России. Так, по его словам, опрос ФСО показал,что в сентябре текущего года 30,6% респондентов вообще ничего не знали о реализации национальных проектов.

"Как так может быть? Говорили, говорили на этот счет", - заметил Путин. Поэтому президент предложил выделить отдельные средства на информационное сопровождение. "Это важно. Когда люди ничего не знают, они хуже ориентируются в том, что государство делает, а когда они понимают, что происходит, тогда и обратная связь эффективнее работает", - пояснил Путин. По его словам, тогда и власти легче корректировать свою работу.