Новости

В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий 18:02
Путин: Людям важен результат, а не принятые законы 18:01
Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке 18:00
Врач рассказал, чем нельзя закусывать алкоголь 17:52
Вышла короткометражка про Оби-Вана Кеноби 17:46
Завершена работа над учебником по истории белорусской государственности 17:37
Сериал "Знахарь" получит продолжение 17:29
Суд отправил бывшего замминистра Солдатова по домашний арест 17:26
Изувеченная ингушская девочка будет находиться под контролем медиков 17:20
Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы 17:11
Чем удивил АвтоВАЗ в 2019 году 17:03
Росздравнадзор проверит больницу в Подмосковье, где умерла 13-летняя девочка 16:46
Шойгу выразил соболезнования близким Махмута Гареева 16:45
Путин поручил профинансировать информационное сопровождение нацпроектов 16:43
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России 16:27
Следователи проверят аварийную посадку вертолета в НАО 16:13
Найдена усыпальница правителя цивилизации моче 16:09
Юрий Башмет рассказал, как распознать музыкальный талант в ребенке 16:07
"ВКонтакте" стала самой популярной соцсетью у российских школьников 16:06
Видео: потоки воды смыли с дороги пешеходный переход с "зеброй" 16:00
Дмитрий Дибров: Я не старый, я просто зрелый 15:56
Путин проведет Госсовет и посмотрит балет 26 декабря 15:55
Экологи озабочены размахом зимних празднований 15:55
В Подмосковье транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно 15:54
Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье решат за 3-5 лет 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 16:59
Рубрика: Власть

Путин потребовал от чиновников следовать интересам граждан

Текст: Айсель Герейханова
Президент РФ Владимир Путин заявил, что общение, постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями обязаны быть в основе действий чиновников при реализации нацпроектов.

"Интересы людей в любой ситуации должны неукоснительно соблюдаться, давайте будем это иметь в виду всегда в ходе нашей практической работы", - сказал президент России в среду на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Медведев назвал способ привлечь молодежь к нацпроектам

В частности, он напомнил, что "существуют примеры, когда важнейшие решения приходилось пересматривать только потому, что их суть, смысл и пользу гражданам вообще не объясняли, а если люди спрашивали об этом, то практически ответов не получали".

"Имею в виду, прежде всего, ситуацию с оборотом отходов", - пояснил Путин.

В ходе заседания он также предложил выделить дополнительные средства на информационное сопровождение нацпроектов.

Власть Работа власти Президент Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке
В Госдуме рассказали о размере и целях "новогоднего капитала" пенсионера
Выросло число пострадавших при аварии с вертолетом в Красноярском крае
Захарова: Тезис о недопустимости переписывания истории не приняли в Польше
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту