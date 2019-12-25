Президент РФ Владимир Путин заявил, что общение, постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями обязаны быть в основе действий чиновников при реализации нацпроектов.

"Интересы людей в любой ситуации должны неукоснительно соблюдаться, давайте будем это иметь в виду всегда в ходе нашей практической работы", - сказал президент России в среду на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В частности, он напомнил, что "существуют примеры, когда важнейшие решения приходилось пересматривать только потому, что их суть, смысл и пользу гражданам вообще не объясняли, а если люди спрашивали об этом, то практически ответов не получали".

"Имею в виду, прежде всего, ситуацию с оборотом отходов", - пояснил Путин.

В ходе заседания он также предложил выделить дополнительные средства на информационное сопровождение нацпроектов.