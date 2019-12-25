Новости

Полицейского, погибшего в Саратове, представят к Ордену Мужества 19:35
Игорную зону в Крыму создадут за три миллиарда рублей 19:35
Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций "Газпрома" 19:33
Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США 19:25
В Петербурге будут судить банду "черных вдов" за убийства ради квартир 19:24
В Дзержинске очевидцы засняли яркую небесную вспышку 19:15
Более 20 человек отравились угарным газом во французской церкви 18:56
Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко 18:55
Министр здравоохранения Саратовской области сообщила об обысках 18:43
"Спартак" разгромил "Сибирь" и продлил победную серию 18:40
BMW отзовет в России кроссоверы из-за "детской" проблемы 18:38
Силуанов рассказал, как поддержат самозанятых в 2020 году 18:28
Путин потребовал повысить эффективность работы по нацпроектам 18:11
В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий 18:02
Путин: Людям важен результат, а не принятые законы 18:01
Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке 18:00
Врач рассказал, чем нельзя закусывать алкоголь 17:52
Вышла короткометражка про Оби-Вана Кеноби 17:46
Завершена работа над учебником по истории белорусской государственности 17:37
Сериал "Знахарь" получит продолжение 17:29
Суд отправил бывшего замминистра Солдатова по домашний арест 17:26
Изувеченная ингушская девочка будет находиться под контролем медиков 17:20
Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы 17:11
Чем удивил АвтоВАЗ в 2019 году 17:03
Росздравнадзор проверит больницу в Подмосковье, где умерла 13-летняя девочка 16:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 18:11
Рубрика: Власть

Путин потребовал повысить эффективность работы по нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин потребовал оптимизировать работу по национальным проектам, в частности - устранить "зазоры" между целями развития страны и нацпроектами.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин заявил о недопустимости пересмотра целевых показателей нацпроектов
Путин: Людям важен результат, а не принятые законы

"Здесь нужно, чтобы никаких "зазоров" не было, - передает ТАСС заявление главы государства а заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. - Если какие-то механизмы нам нужно поправить, тогда, безусловно, к этому нужно подойти серьезно, поговорить на эту тему и, если необходимо, внести коррективы".

По мнению президента, сейчас не все россияне ощущают позитивные перемены от реализации нацпроектов.

"Самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться - это реальные перемены к лучшему в жизни людей, перемены, которые почувствуют наши граждане​​, - напомнил он участникам заседания. - Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такие ощущения".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин уволил пять генералов
В НАО аварийно сел вертолет c 19 пассажирами на борту
Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке
Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу