Путин потребовал повысить эффективность работы по нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин потребовал оптимизировать работу по национальным проектам, в частности - устранить "зазоры" между целями развития страны и нацпроектами.

"Здесь нужно, чтобы никаких "зазоров" не было, - передает ТАСС заявление главы государства а заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. - Если какие-то механизмы нам нужно поправить, тогда, безусловно, к этому нужно подойти серьезно, поговорить на эту тему и, если необходимо, внести коррективы".

По мнению президента, сейчас не все россияне ощущают позитивные перемены от реализации нацпроектов.

"Самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться - это реальные перемены к лучшему в жизни людей, перемены, которые почувствуют наши граждане​​, - напомнил он участникам заседания. - Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такие ощущения".