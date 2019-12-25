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25.12.2019 16:36
Рубрика: Власть

Президент рассказал о результатах нацпроектов за первый год

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин заявил, что уже есть первые результаты реализации нацпроектов. Так, около миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках так называемого демографического пакета мер.

"Это выплаты на первого и последующего детей, льготные ипотечные кредиты, погашение части ипотеки для многодетных семей", - рассказал президент России на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Кроме того, за два года в России введено почти 54 тысячи мест в яслях. А уже в 2021 году имеющийся в этой области дефицит должен быть полностью закрыт, заверил Путин.

При этом он обратил внимание, что некоторые важные показатели по национальным проектам не были достигнуты. Например, по снижению смертности.

"В целом снижение смертности есть, но есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. О чем идет речь? Смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, как мы рассчитывали это сделать, нам пока это сделать не удалось", - признал глава государства.

При этом Путин заявил, что цели нацпроектов не будут пересмотрены, несмотря на трудности в работе. "Заниматься ревизией целей национального развития считаю нецелесообразным, любые попытки "подогнать" показатели, чтобы работать так, как частенько мы работали, здесь не нужны, вредны и недопустимы", - сказал он.

Власть Работа власти Президент Национальные проекты 2019-2024 РГ-Видео

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