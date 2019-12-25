Путин уволил пять генералов

В числе тех, кто освобожден от должности - начальник УВД на Московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко, начальник управления кадров ФСИН полковник внутренней службы Александр Пирогов, прокурор Омской области Анастас Спиридонов, замглавы ГУ криминалистики Следственного комитета - руководитель управления организации экспертно-криминалистической деятельности генерал-майор юстиции Сергей Рябов.

Глава государства также назначил прокуроров в регионы.