Путин уволил пять генералов

Президент Владимир Путин освободил от должностей нескольких высокопоставленных представителей МВД, СК, ФСИН и МЧС, среди них - пять генералов. Кроме того, глава государства произвел ряд назначений.
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В числе тех, кто освобожден от должности - начальник УВД на Московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко, начальник управления кадров ФСИН полковник внутренней службы Александр Пирогов, прокурор Омской области Анастас Спиридонов, замглавы ГУ криминалистики Следственного комитета - руководитель управления организации экспертно-криминалистической деятельности генерал-майор юстиции Сергей Рябов.
Глава государства также назначил прокуроров в регионы.