Путин заявил о недопустимости пересмотра целевых показателей нацпроектов

Владимир Путин заявил, что заниматься ревизией целей национального развития нецелесообразно. В частности, целевые показатели национальных проектов не будут пересматриваться в сторону понижения, несмотря на имеющиеся сбои и неготовность некоторых чиновников работать по-новому, сказал президент России на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Мы не будем этого делать, потому что мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили", - сказал президент, подчеркнув, что "стоит только первый шаг сделать - и все это вниз поедет".

Президент констатировал, что раньше такая работа в масштабе госпрограммы не проводилась никогда. "Некоторые сотрудники федеральных органов на местах не привыкли так работать, но и практики такой раньше не было", - подчеркнул он.

Путин обратил внимание на "пока еще недостаточное качество взаимодействия федеральных органов с региональными", хотя именно на территориях решается основной массив задач нацпроектов."К сожалению, бывает так, что соглашения с регионами подписаны, деньги выделены, и на этом наши коллеги в федеральных ведомствах считают отношения с коллегами в регионах завершенными, в конце года регион должен отчитаться и все. Думаю, что это неправильный подход", - сказал Путин. По его словам, федеральным властям нужно быть в постоянном контакте с региональными и муниципальными властями, "содействовать им в решении задач, приходить на помощь в трудных, нестандартных ситуациях".