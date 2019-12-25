Рассекречен новейший боевой модуль "Эпоха" для перспективных платформ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в сопровождении главы Минобороны Сергея Шойгу ознакомился с новейшими образцами, созданными отечественной промышленностью. В том числе и с этой разработкой, предназначенной для вооружения российских перспективных и существующих БМП.

Министр обороны рассказал президенту о преимуществах необитаемого модуля: это 57-мм пушка, которая сменила ранее применявшееся 30-мм орудие, что позволило существенно повысить огневую мощь.

Рядом на стенде был представлен боекомплект, включающий несколько типов снарядов, в том числе и подкалиберный, задачей которого является эффективное уничтожение бронетехники противника.

Управляемые ракеты комплекса "Корнет" могут поражать вражеские танки, в том числе оборудованные динамической защитой, фортификационные сооружения, морские объекты, а также различные воздушные цели, такие как низколетящие самолеты, вертолеты и беспилотные аппараты различного предназначения.

На выставке были показаны вооруженные "Эпохой" модели боевых машин пехоты БМП-3 и "Курганец-25".